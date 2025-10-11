Cascavel e Paraná - A Taça FPF vive, neste sábado (11), a partir das 15h30, a última rodada da fase de classificação. Como quatro dos cinco times de cada grupo se classificam, as vagas já estão bem encaminhadas. No grupo A, Cascavel, Cianorte, Athletico e Batel já estão classificados, restando apenas definir as posições. A partida no Estádio Olímpico vale a primeira colocação do grupo.

Já o grupo B tem uma disputa mais aberta, com quatro times brigando por três vagas na última rodada. Apenas o Azuriz chega à rodada final com a classificação garantida. Coritiba, Rio Branco, Patriotas e Foz do Iguaçu seguem na briga pelas outras três vagas.

O Coritiba joga em casa, no Couto Pereira, e garante a classificação com um simples empate diante do Foz, que precisa vencer para se manter vivo. No outro confronto, o Rio Branco recebe o Azuriz no Gigante do Itiberê e também depende apenas de si — um empate basta para confirmar vaga.