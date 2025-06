Cascavel amplia acesso ao esporte com aulas gratuitas de tênis de quadra

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, segue investindo no esporte: estão abertas as inscrições para interessados em aulas gratuitas de tênis de quadra. A iniciativa faz parte do projeto Iniciação Esportiva e busca fortalecer a formação esportiva e democratizar o acesso ao esporte, além de estimular hábitos saudáveis e identificar e formar talentos locais.

As aulas vão ser realizadas no Centro Esportivo Ciro Nardi abertas a toda a população, com turmas voltadas principalmente para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, mas com possibilidade de expansão para outras faixas etárias, conforme explicou o secretário de Esporte e Lazer, Alexandre Suco Guerino.

“Nosso objetivo é promover a iniciação esportiva para crianças e jovens, mas nada nos impede de montarmos turmas de adultos e também 60+ se houver procura por parte da comunidade”, destacou.

Os equipamentos para realização das aulas, como raquetes, bolas e outros materiais serão fornecidos pela secretaria, sendo necessário que o aluno apenas use roupas confortáveis e tênis esportivo.