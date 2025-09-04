Cascavel abre as disputas do 61º Paranaense de Kart

BANDEIRADA

Escolinha de Kart revela novos pilotos em Cascavel

Cascavel - O trabalho de base é essencial para a formação de atletas em diversas modalidades esportivas — e no automobilismo não é diferente. O kart é considerado a porta de entrada para todas as categorias, e, dentro dele, as escolinhas desempenham papel fundamental na descoberta de novos talentos. Cascavel, no Oeste do Paraná, sedia […]