Cascavel abre as disputas do 61º Paranaense de Kart

Cascavel - Com a participação de pilotos do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e do Paraguai, o Campeonato Paranaense de Kart começa hoje no Kartódromo Delci Damian. Será a 61ª edição da competição, que terá promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).
A programação reserva para esta quinta-feira os treinos livres. Serão quatro sessões para cada categoria. As categorias da manhã serão Mirim, Cadete, Júnior, Sênior AM, Sênior Pro, Novatos, Super Sênior e Super Sênior. À tarde, a partir das 13 horas, treinarão as categorias Novatos, F-4 Júnior; Graduados, F-4 (todas), Ok e OK Júnior.