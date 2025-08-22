Cascavel a Curitiba: Altamiro já superou os 300 km de corrida e segue confiante: "Estou bem e tranquilo"

Cascavel - A reportagem de O Paraná segue acompanhando os 500 km da corrida do maratonista Altamiro Rodrigues. Aos 65 anos, ele tem provado que a idade não é um obstáculo quando há objetivo e determinação para alcançá-lo.

No dia 9 de agosto, Altamiro partiu do Trevo Cataratas, em Cascavel, com destino ao Parque Barigui, em Curitiba. Diariamente, o maratonista tem percorrido pela BR-277 cerca de 20 km — às vezes mais, às vezes menos —, mas segue confiante.

Na última quinta-feira (21), a reportagem conversou com Altamiro, que atualmente está na região da Serra da Esperança, em Guarapuava. Ele relatou que, apesar das dores musculares — algo já esperado —, a corrida está fluindo conforme o planejado.

“300 km já ficaram para trás. Estou bem e tranquilo. Até agora, nenhum tipo de dor que comprometa a corrida”, afirmou.

Altamiro chegou nesta sexta-feira (22) ao 14º dia de corrida. A expectativa é de que ele conclua o percurso até o fim do mês.

Preparação

Para encarar uma corrida tão longa, que exige alto desgaste físico e mental, Altamiro conta com uma vasta experiência. Participante de provas de rua há anos, ele realizou testes de 500 km no Lago Municipal de Cascavel antes de se aventurar na rodovia.