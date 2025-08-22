Cascavel a Curitiba: Altamiro já superou os 300 km de corrida e segue confiante: "Estou bem e tranquilo"

Cascavel - A reportagem de O Paraná segue acompanhando os 500 km da corrida do maratonista Altamiro Rodrigues. Aos 65 anos, ele tem provado que a idade não é um obstáculo quando há objetivo e determinação para alcançá-lo.
No dia 9 de agosto, Altamiro partiu do Trevo Cataratas, em Cascavel, com destino ao Parque Barigui, em Curitiba. Diariamente, o maratonista tem percorrido pela BR-277 cerca de 20 km — às vezes mais, às vezes menos —, mas segue confiante.
Na última quinta-feira (21), a reportagem conversou com Altamiro, que atualmente está na região da Serra da Esperança, em Guarapuava. Ele relatou que, apesar das dores musculares — algo já esperado —, a corrida está fluindo conforme o planejado.
“300 km já ficaram para trás. Estou bem e tranquilo. Até agora, nenhum tipo de dor que comprometa a corrida”, afirmou.
Altamiro chegou nesta sexta-feira (22) ao 14º dia de corrida. A expectativa é de que ele conclua o percurso até o fim do mês.
Preparação
Para encarar uma corrida tão longa, que exige alto desgaste físico e mental, Altamiro conta com uma vasta experiência. Participante de provas de rua há anos, ele realizou testes de 500 km no Lago Municipal de Cascavel antes de se aventurar na rodovia.
Durante a preparação, o atleta fez fortalecimento muscular na academia, treinos no lago e nas avenidas da cidade, além de acompanhamento com nutricionista e outros profissionais da área da saúde.
Altamiro está acompanhado de um motorista e faz pausas nas cidades por onde passa para descansar e se preparar para o trecho seguinte.
O projeto de correr de Cascavel até Curitiba conta com o apoio de parceiros que abraçaram a causa — mas toda ajuda ainda é bem-vinda.
Como ajudar
Para viabilizar o projeto, Altamiro criou o grupo “Apoiadores do Altamiro”. Quem quiser contribuir — seja financeiramente, seja na divulgação — pode fazer parte da iniciativa. As doações ajudam a custear alimentação, transporte, hospedagem e o trabalho dos profissionais envolvidos.
Para saber mais ou apoiar a jornada, basta seguir o atleta nas redes sociais @altamiro.rodrigues.maratonista e entrar em contato pelo direct. As doações podem ser feitas por meio do site: https://apoia.se/apoiadoresaltamiro.