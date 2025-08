CascaHand precisa de vitórias para seguir com chances

Cascavel e Paraná - O fim de semana será intenso para o Cascavel Handebol/Lanalli. O time fará seus dois últimos jogos pela fase 1 da Liga Nacional – Conferência Sul-Sudeste e precisa de vitórias nos jogos que terá na Arena Cebolão nesta sexta-feira e no domingo.



Hoje, às 20 horas, o adversário será o Guarulhos, que vem de vitória sobre São Carlos por 32×14 na última segunda-feira. No domingo, às 11 horas, o time enfrenta o Taubaté, atual campeão das Américas. O time paulista empatou com o Pinheiros, em 23 gols, na noite de terça-feira.



O Cascavel é o time com mais jogos disputados no grupo e além de vencer, precisa que aconteça uma boa combinação de resultados nos jogos que restam até o fim deste mês. Até agora, foram três vitórias, dois empates e duas derrotas, que deixam o time na terceira colocação. O líder é o Pinheiros, com seis jogos e cinco vitórias, seguido do Taubaté, com cinco jogos e quatro vitórias. Dos times que estão atrás do Cascavel, a maiores cumpriu apenas três ou quatro partidas.