Capoeira: cresce projeto social que atende mais de 150 pessoas

Matelândia e Paraná - Matelândia – A capoeira, reconhecida como patrimônio cultural da humanidade, vem conquistando espaço em Matelândia graças ao trabalho de um projeto social que alia esporte, cultura e inclusão. Desenvolvido pela Confraria Cultural e Esportiva de Capoeira, com apoio da Casa da Cultura e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a iniciativa atende diferentes públicos e já soma mais de 150 participantes.

As atividades são conduzidas pelo mestre Valdecir Costa, que há cinco anos levou a capoeira para Matelândia. Experiente na modalidade, com trajetória iniciada em Foz do Iguaçu, ele coordena um trabalho que vai além do esporte: promove inclusão, disciplina e resgate cultural. “Cheguei aqui e ainda não havia capoeira. Já tenho uma história grande, sou mestre antigo e agora sigo em Matelândia nessa caminhada”, conta.

Inclusão e Diversidade na Capoeira

O projeto não tem fronteiras e a atuação é diversificada. Na Apae local, são atendidas cerca de 60 crianças, que encontram na capoeira uma oportunidade de lazer, movimento e integração. No assentamento Chico Mendes, também em Matelândia, participam 56 pessoas, entre crianças e adultos. Já no distrito de Agrocafeeira, as aulas reúnem outras 35 pessoas, na extensão da Casa da Cultura e na sala multiuso anexa à Escola Municipal Dom Bosco.