Cascavel e Paraná - Com uma equipe formada por jovens atletas, o Clube de Regatas Cascavel (CRC) se destacou no Campeonato Paranaense de Canoagem Velocidade, realizado no fim de semana em Siqueira Campos. A competição integrou a programação dos Jogos de Aventura e Natureza, no Norte Pioneiro, reunindo representantes de várias regiões do Estado. A equipe cascavelense encerrou a disputa na terceira colocação geral da classificação.

Os destaques individuais foram Pedro Lucas Tozzi (K1-1000m Cadete), Heloisa Pastorello Sorbara (K1-500m Menor) e Maria Eduarda Mufato Bertoncello (K1-500m Sênior), que conquistaram o título de campeões em suas categorias.

Também subiram ao pódio Victor Ricardo Lima (K1-1000m Cadete) e Laís Dezan (K1-500m Júnior), ambos com a medalha de prata, enquanto Laura Pussinini (K1-500m Menor) e Bruna Valera Marques (K1-500m Júnior) ficaram com o bronze.