Cascavel - Com uma equipe formada por jovens atletas, o CRC (Clube de Regatas Cascavel) se destacou no Campeonato Paranaense de Canoagem Velocidade em Siqueira Campos, no fim de semana.

A competição fez parte da programação dos Jogos de Aventura e Natureza no Norte Pioneiro.

A equipe cascavelense terminou a competição na terceira colocação geral da classificação.

Destaque para Pedro Lucas Tozzi (K1-1000m Cadete), Heloisa Pastorello Sorbara (K1-500m Menor) e Maria Eduarda Mufato Bertoncello (K1-500m Sênior), que se sagraram campeões em suas categorias.

Ainda nas provas individuais, Victor Ricardo Lima (K1-1000m Cadete) e Laís Dezan (K1-500m Junior) foram medalha de prata, enquanto Laura Pussinini (K1-500m Menor) e Bruna Valera Marques (K1-500m Junior) foram bronze.