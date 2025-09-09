Campo Verde recebe a terceira etapa do Autocross Brasil

Nos dias 13 e 14 de setembro, o Autódromo Odair Eckert, em Campo Verde (MT), será palco da terceira etapa do Autocross Brasil 2025. A prova promete fortes emoções, reunindo 30 pilotos em busca de pontos decisivos na reta final do campeonato.

A disputa ganha ainda mais expectativa com a estreia de Emerson Reck, numeral 7, que retorna ao grid nesta temporada. O piloto, que soma vitórias importantes em sua carreira, teve destaque especial em 2023, seu último ano de participação no Autocross Brasil. Após ficar de fora da temporada de 2024, ele volta agora para acelerar nas duas últimas etapas: a terceira e a grande final.

Emerson entra na vaga deixada por Luciano Berté, que, por motivos profissionais, não poderá competir nesta reta decisiva. Emerson, que já estava na fila de espera, aproveitou a oportunidade e retorna para a disputa.

Além das pistas, o campeonato também presta um agradecimento especial ao Dr. Luciano Berté, que teve papel fundamental na criação da Comissão Médica da FAEMT. O projeto, implantado com seu apoio, hoje garante um padrão de atendimento médico de excelência no Autocross Brasil, reforçando a segurança e o cuidado com os pilotos.