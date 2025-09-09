Campo Verde recebe a terceira etapa do Autocross Brasil

Nos dias 13 e 14 de setembro, o Autódromo Odair Eckert, em Campo Verde (MT), será palco da terceira etapa do Autocross Brasil 2025. A prova promete fortes emoções, reunindo 30 pilotos em busca de pontos decisivos na reta final do campeonato.
A disputa ganha ainda mais expectativa com a estreia de Emerson Reck, numeral 7, que retorna ao grid nesta temporada. O piloto, que soma vitórias importantes em sua carreira, teve destaque especial em 2023, seu último ano de participação no Autocross Brasil. Após ficar de fora da temporada de 2024, ele volta agora para acelerar nas duas últimas etapas: a terceira e a grande final.
Emerson entra na vaga deixada por Luciano Berté, que, por motivos profissionais, não poderá competir nesta reta decisiva. Emerson, que já estava na fila de espera, aproveitou a oportunidade e retorna para a disputa.
Além das pistas, o campeonato também presta um agradecimento especial ao Dr. Luciano Berté, que teve papel fundamental na criação da Comissão Médica da FAEMT. O projeto, implantado com seu apoio, hoje garante um padrão de atendimento médico de excelência no Autocross Brasil, reforçando a segurança e o cuidado com os pilotos.
Programação oficial da etapa
As corridas em Campo Verde serão disputadas durante o dia e seguem o horário local de Mato Grosso, que é uma hora a menos em relação a Brasília.
Sábado (13/09): treinos livres pela manhã; classificatório e primeira prova à tarde.
Domingo (14/09): classificatório pela manhã; segunda prova no início da tarde.
Campo Verde: força do agro e velocidade lado a lado
Localizada no coração do Mato Grosso, Campo Verde é referência nacional na produção de grãos e fibras, com destaque para a soja, o milho e o algodão. O município representa a força do agronegócio brasileiro, sendo um dos maiores produtores do país e mostrando a capacidade de unir tecnologia, inovação e produtividade no campo.
É nesse cenário de desenvolvimento e progresso que o Autocross Brasil chega à cidade, trazendo a mesma intensidade que move o agro: trabalho, paixão e superação de limites.
Reta final do campeonato
A terceira etapa em Campo Verde marca um momento decisivo: é a última antes da grande final, que definirá os campeões da temporada 2025. Cada ponto conquistado se torna essencial, e os pilotos entram na pista preparados para dar o máximo em busca do título.
O evento é uma realização da ANVT (Associação Nacional de Velocidade na Terra), com supervisão da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), apoio da Prefeitura de Campo Verde, e conta com o patrocínio de UPL, Inpasa, Iguaçu Máquinas/John Deere, NPP by UPL, Petronas, Fertimig, FG Empreendimentos, TMG e Carvalima.