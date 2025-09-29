Campeonato MBR divulga programação para penúltima etapa em Cascavel

Cascavel - O Campeonato Marcas Brasil Racing (MBR) volta a Cascavel (PR) para a quinta e penúltima etapa da temporada 2025. Entre os dias 3 e 5 de outubro, o Autódromo Internacional Zilmar Beux será o palco de uma maratona de treinos, classificatórios e corridas que prometem agitar a cidade em reta final do certame. Todos do elenco estarão em busca dos melhores resultados para a tabela de classificação.

O público poderá acompanhar um grid próximo de 40 carros e 50 pilotos, divididos entre as categorias MBR 1.6 (Super e Elite) e MBR 2000 (A, B e Sênior). A programação será compartilhada com o Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo e o Regional de Marcas e Pilotos, tornando o fim de semana ainda mais movimentado.

A sexta-feira (3) abre as atividades da etapa com treinos livres e classificatórios. Pela manhã, os pilotos do MBR 2000 e do MBR 1.6 iniciam os primeiros treinos cronometrados, ajustando carros e estratégias para o fim de semana. À tarde, cada categoria volta ao traçado para mais seis sessões de treinos.

O sábado (4) será o dia mais intenso da etapa cascavelense. Cedo, os carros voltam à pista para os classificatórios que definirão as posições de largada das primeiras corridas. No fim da manhã, a programação esquenta com a Prova 1 do MBR 2000, seguida pela primeira corrida do MBR 1.6.

Mais três corridas estão previstas para o período da tarde. As segundas provas do MBR 2000 e do MBR 1.6 acontecem entre o meio e o fim da tarde, encerrando o dia com festa nos pódios.

O domingo (5) é reservado às grandes decisões da etapa. Pela manhã, o MBR 1.6 Super/Elite abre os trabalhos com sua terceira corrida do fim de semana, seguida pela terceira bateria do MBR 2000.

Após o intervalo para o almoço, é hora das últimas provas do evento. O MBR 1.6 retorna à pista para sua quarta corrida. Na sequência, o MBR 2000 encerra a etapa com sua quarta prova, em clima de “tudo ou nada”. Logo após, acontecem os pódios oficiais que definirão quem chega à final de Londrina com chances reais de título.

O diretor da MBR, Guilherme Bonato Deczka, destaca a importância da etapa para o campeonato.