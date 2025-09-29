Campeonato MBR divulga programação para penúltima etapa em Cascavel

Cascavel - O Campeonato Marcas Brasil Racing (MBR) volta a Cascavel (PR) para a quinta e penúltima etapa da temporada 2025. Entre os dias 3 e 5 de outubro, o Autódromo Internacional Zilmar Beux será o palco de uma maratona de treinos, classificatórios e corridas que prometem agitar a cidade em reta final do certame. Todos do elenco estarão em busca dos melhores resultados para a tabela de classificação.
O público poderá acompanhar um grid próximo de 40 carros e 50 pilotos, divididos entre as categorias MBR 1.6 (Super e Elite) e MBR 2000 (A, B e Sênior). A programação será compartilhada com o Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo e o Regional de Marcas e Pilotos, tornando o fim de semana ainda mais movimentado.
A sexta-feira (3) abre as atividades da etapa com treinos livres e classificatórios. Pela manhã, os pilotos do MBR 2000 e do MBR 1.6 iniciam os primeiros treinos cronometrados, ajustando carros e estratégias para o fim de semana. À tarde, cada categoria volta ao traçado para mais seis sessões de treinos.
O sábado (4) será o dia mais intenso da etapa cascavelense. Cedo, os carros voltam à pista para os classificatórios que definirão as posições de largada das primeiras corridas. No fim da manhã, a programação esquenta com a Prova 1 do MBR 2000, seguida pela primeira corrida do MBR 1.6.
Mais três corridas estão previstas para o período da tarde. As segundas provas do MBR 2000 e do MBR 1.6 acontecem entre o meio e o fim da tarde, encerrando o dia com festa nos pódios.
O domingo (5) é reservado às grandes decisões da etapa. Pela manhã, o MBR 1.6 Super/Elite abre os trabalhos com sua terceira corrida do fim de semana, seguida pela terceira bateria do MBR 2000.
Após o intervalo para o almoço, é hora das últimas provas do evento. O MBR 1.6 retorna à pista para sua quarta corrida. Na sequência, o MBR 2000 encerra a etapa com sua quarta prova, em clima de “tudo ou nada”. Logo após, acontecem os pódios oficiais que definirão quem chega à final de Londrina com chances reais de título.
O diretor da MBR, Guilherme Bonato Deczka, destaca a importância da etapa para o campeonato.
“Chegamos ao ponto em que cada segundo, cada ultrapassagem ou até mesmo cada contratempo pode significar a conquista ou a perda do título de 2025. É uma etapa que vai exigir o máximo de concentração dos pilotos e equipes, como também o mínimo de margem para falhas. O campeonato está aberto e Cascavel é o palco perfeito para definir quem realmente chega vivo à grande final”, declarou.
Transmissão ao vivo
Quem não estiver em Cascavel poderá acompanhar as emoções da quinta e penúltima etapa ao vivo no canal oficial da Marcas Brasil Racing no YouTube (@marcasbrasilracing), com transmissões no sábado e no domingo.
O MBR 2025 conta com patrocínio da Scherer Autopeças e Speedmax, além do apoio dos fornecedores oficiais Zanoello e RCP Racing/Sparco.
Programação 5ª Etapa do Campeonato Marcas Brasil Racing (MBR) 2025
Autódromo Zilmar Beux – Cascavel (PR)
Sexta-feira – 03 de outubro
- 09h30 | 10h00 – Briefing obrigatório MBR & MBR2000
- 10h45 | 11h20 – Treino 01 – MBR 2000 A/B
- 11h20 | 12h25 – Treino 01 – MBR 1.6 Super / Elite
- 13h30 | 14h05 – Treino 02 – MBR 2000 A/B
- 14h05 | 15h10 – Treino 02 – MBR 1.6 Super / Elite
- 15h45 | 16h20 – Treino 03 – MBR 2000 A/B
- 16h20 | 16h55 – Treino 03 – MBR 1.6 Super / Elite
- 16h55 | 17h30 – Treino 04 – MBR 2000 A/B
- 17h30 | 20h30 – Treino 04 – MBR 1.6 Super / Elite
Sábado – 04 de outubro
- 08h40 | 09h00 – Classificatório – MBR 2000 A/B
- 09h00 | 09h40 – Classificatório – MBR 1.6 Super / Elite
- 10h30 | 11h10 – Largada Prova 1 (20min + 2 voltas) – MBR 2000
- 12h00 | 13h00 – Largada Prova 1 (20min + 2 voltas) – MBR 1.6
- 16h25 | 16h40 – Largada Prova 2 (20min + 2 voltas) – MBR 2000 A/B
- 16h40 | 17h05 – Pódio MBR 2000
- 17h55 | 18h10 – Largada Prova 2 (20min + 2 voltas) – MBR 1.6 Super / Elite
- 18h10 | 19h05 – Pódio MBR 1.6
Domingo – 05 de outubro
- 10h30 | 11h10 – Largada Prova 3 (20min + 2 voltas) – MBR 1.6 Super / Elite
- 12h00 | 13h00 – Largada Prova 3 (20min + 2 voltas) – MBR 2000 A/B
- 13h55 | 14h15 – Largada Prova 4 (20min + 2 voltas) – MBR 1.6 Super / Elite
- 14h15 | 14h50 – Pódio MBR 1.6 Super / Elite
- 15h40 | 16h00 – Largada Prova 4 (20min + 2 voltas) – MBR 2000 A/B
- 16h00 | 17h00 – Pódio MBR 2000
Confira os locais e datas do calendário da MBR 2025:
- 1ª Etapa – 28/29/30 de Março – Campo Grande (MS)
- 2ª Etapa – 09/10/11 de Maio – Cascavel (PR)
- 3ª Etapa – 04/05/06 de Julho – Guaporé (RS)
- 4ª Etapa – 08/09/10 de Agosto – Tarumã (RS)
- 5ª Etapa – 03/04/05 de Outubro – Cascavel (PR)
- 6ª Etapa – 28/29/30 de Novembro – Londrina (PR)
