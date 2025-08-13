Campeões do Metropolitano de Kart serão conhecidos no sábado

Cascavel - O kart de Cascavel terá sua decisão no próximo sábado (16), quando será disputada a 4ª e última etapa do Campeonato Metropolitano no Kartódromo Delci Damian, com a participam de pilotos do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo, além do Paraguai e da Argentina. A promoção e organização serão do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).
Com pontuação diferente na última etapa, onde o vencedor marca 22 pontos da primeira bateria e 33 na segunda, a disputa pelo título está aberto em todas as categorias. Não há descarte.
Com três etapas disputadas, a classificação do Metropolitano de Kart de Cascavel tem Benício Frare Rodrigues como líder na categoria Mirim; Pietro Sorbara, na Cadete; Alexander Rafael S. Montiel, na F-4 Júnior; Luís Eduardo Noal, na F-4 Novatos; Antonio Hubner Delevati, na F-4 Graduados; Luciano Delgado Conceição, na F-4 Sênior; Eduardo Ferrari, na F-4 Super Sênior; Jefferson R. de Paula Júnior, na F-4 195; e Fábio Pereira Martins na categoria 125 Pró,
Paranaense
A etapa decisiva do Metropolitano será uma espécie Open da 61ª edição do Campeonato Paranaense de Kart, que está marcada para de 4 a 6 de setembro, em Cascavel.