Campeão da Copa Brasil, Firás Fahs volta a disputar a Copa São Paulo Light de Kart

Brasil - Depois de conquistar o título da categoria OK-N na Copa Brasil de Kart, em Aracaju (SE), o paranaense Firás Fahs volta a disputar a Copa São Paulo Light de Kart. Neste sábado (16), ele disputa a 7ª etapa da competição no Kartódromo de Interlagos, na capital paulista.

Passando pelo melhor momento em sua carreira, Firás espera fazer boas corridas neste sábado, buscando voltar à liderança do campeonato. Já com o descarte do primeiro turno, Firás está na terceira colocação, com 36 pontos, a oito pontos do líder Gabriel Koenigkan.