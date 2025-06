Bruna Tomaselli e Pipe Bartz colocam SG28 Racing no pódio do Velopark

“É uma pista que tenho bom histórico e, felizmente, consegui repetir um pódio aqui. Infelizmente, a última corrida foi muito tumultuada e não foi possível somar mais pontos, mas estou feliz com os resultados”, conta o piloto que é o terceiro colocado na classificação, com 97 pontos.

Pipe Bartz se deu muito bem na corrida 1, e garantiu o segundo lugar com uma ultrapassagem na última volta, praticamente em cima da linha de chegada. No domingo, ele garantiu o quarto lugar na corrida 2 e acabou se envolvendo em acidentes na corrida 3 que lhe tiraram a possibilidade de pontuar.

“Cheguei aqui com o objetivo de levar um troféu para casa, e estou levando. Não fiz um bom quali, mas conseguimos reverter nas corridas e colher bons pontos no campeonato. Foram corridas muito disputadas e só posso agradecer à equipe pelo carro competitivo que recebi”, comentou Bruna, que passou a ocupar a sexta colocação no campeonato com 82 pontos.

Bruna Tomaselli celebrou seu primeiro pódio com a equipe SG28 Racing depois de conseguir uma escalada incrível nas corridas combinadas do domingo. Ela largou da 16ª posição e foi escalando o pelotão com boas disputas e sobrevivendo ao caos que se tornou a corrida 3, com quase 2/3 do grid se envolvendo em acidentes. Ao final da prova, ela conquistou o terceiro lugar.

P.Alegre – A Stock Light viveu um fim de semana dos mais intensos no Velopark. Desde a realização dos treinos extras na quinta-feira até a corrida 3, no domingo, foram muitas emoções em Nova Santa Rita (RS). Mais uma vez, a SG28 Racing sai da etapa celebrando conquistas de pódio, com Bruna Tomaselli e Pipe Barrichello Bartz , que se mantêm na parte de cima da tabela de classificação entre os 23 concorrentes ao título da temporada.

Juninho Berlanda segue buscando se ambientar com a nova categoria. Depois de ser o 11º colocado na corrida 1, ele não conseguiu concluir as outras duas provas por conta do envolvimento em acidentes.

“Na análise do CEO Carlos SG, a segunda etapa foi bastante positiva para a equipe. “Estou satisfeito com o que estamos conquistando, mas ainda temos algumas coisas a evoluir com alguns pilotos para que eles possam ter resultados ainda melhores. Um dos principais pontos é o treino de classificação, que é muito importante dentro do sistema de três corridas do fim de semana”, avaliou.

O próximo compromisso da equipe será no último fim de semana de junho, no Autódromo Velocitta, na região de Mogi-Guaçu (SP), com a disputa da terceira etapa.

Sobre a SG28 Racing

O projeto SG28 Racing nasceu com uma sólida plataforma para o desenvolvimento de pilotos e profissionais que atuam no automobilismo, atuando desde o kart até as principais categorias como Stock Light e Endurance Brasil. Além de inúmeras conquistas no kart, o projeto foi campeão da Stock Light em 2024, levantando o título por equipes e de pilotos. A estrutura técnica do time está baseada em Curitiba.

Fora das pistas, o projeto fornece acompanhamento médico, psicológico, nutricional e de estratégia de carreira através de profissionais que formam o Health&Care SG28 Racing, com sede em Londrina.

Nossas parcerias são fomentadas através de empresas que adotam os métodos ESG de administração e cooperação, ampliando a responsabilidade que temos com o desenvolvimento de todos. Acreditam no nosso projeto: Artcon Construtora, D. Borcath Construções, Vogar Franquias de Loteamento, Quality Portas e Janelas em Alumínio, Padovani & Cia Incorporadora, Olho Fatal Têxtil e Moda, SG Alumínios.

Classificação do campeonato após duas etapas

1º Enzo Bedani, 131 pontos

2º Leo Reis, 103

3º Felipe Barrichello Bartz, 97

4º Mathias de Valle, 84

5º Guto Rotta, 83

6º Bruna Tomaselli, 82

7º Alfredinho Ibiapina, 80

8º Rafael Martins, 75

9º Enzo Gianfratti, 71

10º Pedro Garcia, 57

11º João Bortoluzzi, 54

12º Luis Trombini, 46

13º Kaká Magno, 46

14º Akyu Myasava, 46

15º Juninho Berlanda, 44

16º Ernani Kuhn, 44

17º Erik Schotten, 37

18º Lucca Zucchini, 21

19º Vinícius Papareli, 20

20º Will Cesar, 19

21º Gabriel Koenigkan, 18

22º Witold Ramasauskas, 11

23º Enzo Falquete, 9