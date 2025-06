Brasileirão recomeça sem os times que estão no Mundial

Brasil - Depois da parada para as partidas das Eliminatórias, o Campeonato Brasileiro terá nesta quinta-feira a disputa da 12ª rodada, desfalcada dos quatro times que estarão representando o país no Mundial de Clubes. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo estão entre os seis primeiros colocados do campeonato e podem ver as posições serem ultrapassadas, mesmo que temporariamente.

Cruzeiro e Bragantino podem assumir a liderança. Ambos terão confrontos com os times baiano. Em casa, o Bragantino recebe o Bahia, enquanto o Cruzeiro vai até Salvador para enfrentar o Vitória. Além do duelo na parte de cima da tabela, também tem jogo que pode tirar time da zona do rebaixamento. O Fortaleza recebe o Santos em um duelo direto que pode tirar o vencedor da ZR. Outro duelo direto, mas no meio da tabela, será São Paulo e Vasco, no Morumbis. Quem vencer pode ganhar até três posições. Para os cariocas, uma derrota pode significar a ameaça da ZR.

Como está o Brasileirão 2025

Classificação P J V E D GP GC SG %

1º Flamengo 24 11 7 3 1 24 4 20 72

2º Cruzeiro 23 11 7 2 2 17 8 9 69