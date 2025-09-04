Home Esportes

ELIMINATÓRIAS DA COPA

Brasil x Chile: Promessa de festa no Maracanã

Seleção faz último jogo no país pelas Eliminatórias com escalação ofensiva. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Rio de Janeiro - Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira é a terceira colocada na tabela de classificação, com 25 pontos, e já está classificada, enquanto o Chile é lanterna, com apenas 10 pontos, e não tem mais chance de classificação.

A CBF preparou uma grande festa para antes da partida, com homenagens aos jogadores campeões e show com Ivete Sangalo.

Em campo, o técnico Carlo Ancelotti promete um time ofensivo. Ontem, durante entrevista coletiva, o técnico confirmou a escalação de quatro jogadores de frente – Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli.

“O que queremos fazer é jogar intenso, ser forte defensivamente, fazer uma boa pressão ofensiva, jogar rápido com bola. Acho que se pode repetir o jogo contra o Paraguai para que a torcida possa estar contente com nosso jogo”, afirmou o treinador.

Com isso, a provável escalação terá Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli.

