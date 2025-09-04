Brasil x Chile: Promessa de festa no Maracanã

Rio de Janeiro - Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira é a terceira colocada na tabela de classificação, com 25 pontos, e já está classificada, enquanto o Chile é lanterna, com apenas 10 pontos, e não tem mais chance de classificação.

A CBF preparou uma grande festa para antes da partida, com homenagens aos jogadores campeões e show com Ivete Sangalo.

Em campo, o técnico Carlo Ancelotti promete um time ofensivo. Ontem, durante entrevista coletiva, o técnico confirmou a escalação de quatro jogadores de frente – Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli.