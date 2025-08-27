Brasil x Argentina: Após golear na estreia, Stein Cascavel enfrenta o Pinocho pela Copa Mundo

Cascavel - Após vencer o Sogipa na estreia por 10 a 0, o Stein Cascavel volta à quadra nesta quarta-feira (27) para enfrentar o Pinocho pela Copa Mundo do Futsal Feminino.
A partida contra a equipe argentina está marcada para às 20h, no Ginásio da Neva, em Cascavel. O adversário de hoje perdeu para a Juventas da Colômbia por 1 a 0 na primeira rodada.
Atual tricampeão e eleito o melhor time de futsal feminino do mundo em 2023, o Stein representa o Brasil em uma das principais competições internacionais da modalidade, que segue até este sábado, dia 30 de agosto, com jogos acontecendo todos os dias.
Todas as partidas serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial do Mundo do Futsal no YouTube. A torcida também pode acompanhar diretamente no Ginásio, com entrada gratuita.
Crédito: Assessoria