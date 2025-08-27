Brasil x Argentina: Após golear na estreia, Stein Cascavel enfrenta o Pinocho pela Copa Mundo

Cascavel - Após vencer o Sogipa na estreia por 10 a 0, o Stein Cascavel volta à quadra nesta quarta-feira (27) para enfrentar o Pinocho pela Copa Mundo do Futsal Feminino.

A partida contra a equipe argentina está marcada para às 20h, no Ginásio da Neva, em Cascavel. O adversário de hoje perdeu para a Juventas da Colômbia por 1 a 0 na primeira rodada.

Atual tricampeão e eleito o melhor time de futsal feminino do mundo em 2023, o Stein representa o Brasil em uma das principais competições internacionais da modalidade, que segue até este sábado, dia 30 de agosto, com jogos acontecendo todos os dias.