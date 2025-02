Brasil empata com Argentina e leva decisão para última rodada

A Seleção Brasileira arrancou um empate com a Argentina por 1 a 1, na noite desta quinta-feira (13), no Estádio Brígido Iriarte em Caracas, na Venezuela, e adiou a decisão do título do Sul-Americano Sub-20 para domingo (16), quando será disputada a rodada derradeira do hexagonal final da competição. Com o resultado, o Brasil se manteve em primeiro lugar, com 10 pontos.

A Argentina, com a mesma pontuação, está em segundo, por causa do saldo de gols no hexagonal. No domingo, o Brasil vai enfrentar o Chile, enquanto os argentinos vão jogar contra o Paraguai. A Conmebol ainda definirá o horário das partidas.

O Sul-Americano classifica quatro equipes para o Mundial da categoria, em setembro e outubro, no Chile. Essas seleções já estão definidas. São Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai – estes dois somam seis pontos cada. Uruguai, com um ponto, já está eliminado. O Chile também tem apenas um ponto, mas está garantido no Mundial por ser o anfitrião do evento.

O jogo

A Seleção Brasileira não fez um bom primeiro tempo. O time se defendeu a maior parte do tempo e arriscou pouco no ataque. A Argentina, por sua vez, teve mais presença em campo, mais posse de bola, e levou perigo algumas vezes à meta de Felipe Longo.