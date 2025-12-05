Brasil - A FIFA World Cup 2026 definiu hoje — em sorteio realizado em Washington, D.C. — os adversários da Seleção Brasileira de Futebol na fase de grupos: os rivais serão Marrocos, Escócia e Haiti.

O Brasil está no chamado “Grupo C” da Copa e chega como cabeça de chave — o que já eliminava a possibilidade de enfrentar seleções sul-americanas ou outras equipes do mesmo pote na fase inicial.