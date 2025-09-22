Bom de Bola: fase macrorregional encerra com definição dos finalistas

Paraná - Foram conhecidos neste fim de semana os finalistas da fase macrorregional dos Jogos Escolares Bom de Bola, competição exclusiva de futebol de campo que integra os Jogos Oficiais do Estado. Entre os dias 18 e 21 de setembro, oito municípios (Curitiba, São João do Triunfo, Itapejara D’Oeste, Assis Chateaubriand, Barbosa Ferraz, Tuneiras do Oeste, Cambé e Santo Antônio do Paraíso) foram sede dos confrontos que reuniram mais de 3,1 mil participantes entre atletas e comissões técnicas.

Com representantes de 96 municípios e 123 escolas paranaenses, a etapa macrorregional foi decisiva para definir os classificados que estarão na grande final do torneio, marcada para acontecer em Planalto, no Sudoeste do Estado, de 1º a 5 de outubro.

Promovida pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Esporte, em parceria com a Secretaria da Educação e apoio das prefeituras, a competição integra a estratégia da gestão estadual de fomentar o esporte escolar como instrumento de formação cidadã e incentivo ao desenvolvimento de talentos.

A coordenadora dos Jogos Escolares, Márcia Tomadon, destacou o impacto do projeto além das quatro linhas. “O crescimento do número de participantes a cada edição mostra o resultado de um trabalho conjunto e contínuo. É gratificante perceber o entusiasmo dos estudantes, que não apenas competem, mas vivenciam aprendizados que o esporte proporciona para toda a vida”, afirmou.

Após movimentar 18,5 mil alunos-atletas nas fases regionais em 32 municípios-sede, os Jeps Bom de Bola chegam a mais de 21,6 mil atendimentos no calendário de 2025.

Resultados completos e informações detalhadas sobre a competição podem ser conferidos no site oficial da Secretaria do Esporte e no aplicativo Paraná Esporte, disponível para download gratuito na App Store e no Google Play.

Confira os resultados:

Assis Chateaubriand

Feminino (12-14) Ce Sen Atilio Fontana (Toledo)

Feminino (15-17) Ce João Manoel Mondrone (Medianeira)

Masculino (12-14) Ce Marilis F Pirotelli (Cascavel)

Masculino (15-17) Ce Presidente Castelo Branco (Toledo)

Barbosa Ferraz

Feminino (12-14) Ce Santo Inácio De Loyola (Fenix)

Feminino (15-17) Ce Carlos Drummond De Andrade (Nova Tebas)

Masculino (12-14) Ee Dom Bosco (Mariluz)

Masculino (15-17) Ce Olavo Bilac (Itambé)

Cambé

Feminino (12-14) Ce Vicente Rijo (Londrina)

Feminino (15-17) Ccm Tsuru Oguido (Londrina)

Masculino (12-14) C Positivo Telêmaco Borba (Telêmaco Borba)

Masculino (15-17) C Ética Aeroporto (Londrina)

Curitiba

Feminino (12-14) Ce Colégio Estadual Do Paraná (Curitiba)