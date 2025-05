Bia Figueiredo leva movimento Violência Sexual Zero para a Copa Truck em Interlagos

Bia Figueiredo abraçou um compromisso que vai além da velocidade: o de dar visibilidade a uma causa urgente — o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Atendendo ao chamado da Vibra, ela lidera uma mobilização especial durante a 3ª etapa da Copa Truck, marcada para o próximo domingo, dia 18, no Autódromo de Interlagos (SP), data em que se celebra o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação integra o Movimento Violência Sexual Zero, liderado pela Vibra ao lado de mais 150 empresas e organizações da sociedade civil, e será amplificada por meio da visibilidade da competição.

Bia Figueiredo promete dar ainda mais voz ao assunto: “Para mim, como mulher e mãe, estou em um grupo que sente muito isso. Sei o tanto de abuso que meninas e meninos sofrem. É algo arrepiante e revoltante saber que a cada hora oito crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil. Isso me dá angústia”, afirma a pilota.

A ASG Motorsport também participará da ação, envolvendo todos os pilotos e exibindo vídeos informativos no circuito interno de transmissão da prova, diretamente de seu camarote. A Mais Brasil, promotora da Copa Truck, é outra que está engajada com a causa, incluindo vídeos em seu canal interno e distribuindo adesivos com o selo do movimento, incentivando outras equipes e pilotos a se unirem à campanha.

“Dentro da Copa Truck, a campanha é ainda mais importante, porque boa parte dos abusos acontecem nas estradas, com crianças em vulnerabilidade social e econômica. Isso tem que mudar e tem que partir dos motoristas, que precisam ter noção da responsabilidade deles. Como mulher e como mãe, tenho muito orgulho de carregar a marca da campanha, especialmente no dia 18 de maio, que é o dia nacional de conscientização para este assunto”, ressaltou Bia.

A ação faz parte de uma série de ativações da Vibra para ampliar o alcance do Movimento Violência Sexual Zero. Em 2024, a campanha impactou mais de 8 milhões de pessoas em todo o país. Em 2025, a expectativa é ampliar ainda mais essa mobilização, com foco em engajamento, informação e transformação social.

“Não podemos nos calar diante da violência que atinge milhares de crianças e adolescentes. Na Vibra, temos clareza do nosso papel como agentes de proteção. Por isso, colocamos a força da nossa capilaridade a serviço de uma causa tão necessária. Estar na Copa Truck, com toda sua visibilidade, é uma oportunidade estratégica para reforçar nosso compromisso com a proteção da infância e mobilizar toda a sociedade”, afirma Ernesto Pousada, CEO da Vibra.