BHSTOCK: Traçado de rua amplia importância do novo qualy

A prova que recoloca o entorno do Mineirão no cenário do automobilismo depois de 50 anos vai trazer alguns desafios para os pilotos da Stock Car, especialmente para os New Kids on the Track, como Zezinho Muggiati, que nunca disputou uma prova em um circuito montado em vias urbanas. Por enquanto, a nova geração usa e abusa dos simuladores para se igualar aos “dinossauros” que disputaram provas em Salvador (BA) e Ribeirão Preto (SP) entre 2009 e 2015. O estreante da temporada aponta que será fundamental fazer um bom treino de classificação para minimizar os efeitos dos poucos pontos de ultrapassagem.

“Será um grande desafio para todos os pilotos, especialmente para os mais jovens. Fiz uma preparação intensa na sede da KTF Sports para tentar ser o mais veloz possível e entender um pouco da dinâmica da prova. Teremos um novo sistema de classificação para essa prova, um formato bem interessante que vai ajudar a ter voltas limpas durante o qualy. Mais do que nunca, o treino classificatório vai importar muito e largar na frente será a chave para ter uma grande final de semana”, analisou o piloto. A organização anunciou que os pilotos serão divididos em sete grupos com quatro pilotos que entraram separadamente na pista e terão duas voltas rápidas para buscar a melhor posição no grid.

Sobre o Circuito Toninho da Matta, com 3.200m de extensão, a avaliação de Muggiati é positiva. Ele ressalta que será importante os pilotos terem muita consciência em alguns pontos da pista.

“O mais interessante é o hairpin de 180 graus. Quase teremos que parar o carro e não é possível carregar velocidade por conta da proximidade dos muros. As chicanes também são desafiadoras. São dois pontos que precisamos entender que não passam dois carros e uma tentativa de ultrapassagem pode colocar tudo a perder. Se todos os pilotos tiverem esse entendimento, poderemos ter uma prova limpa e com trocas de posições nos trechos de reta ou curvas mais abertas”, avaliou o piloto que tem em seu carro as marcas da Motorfix, BRG Geradores, Grupo Potencial, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

Durante boa parte da prova, Zezinho manteve a posição de largada, chegando a assumir a liderança durante a janela de parada no box. O resultado final poderia ter sido melhor se ele não tivesse sido atrapalhado por um retardário no momento de entrar para os box.

“Eu vinha liderando e ele tinha bandeira azul. No entanto, ele cortou a pista como se tivesse defendendo posição e precisei fazer uma manobra que me custou alguns segundos. Com isso, ao sair dos boxes perdi duas posições. Acredito que os comissários da CBA devem estar de olho nisso e, quem sabe na próxima etapa, possam ter alguma atitude. De qualquer forma, temos resultado para celebrar”, comentou o piloto.

A programação da sétima etapa da Stock Pro Series começa nesta quinta-feira, às 12h35 com 15min de shakedown. Depois do primeiro contato com a pista, acontece um treino extra com 30 minutos de duração para cada grupo. A sexta-feira será destinada aos treinos livres. O primeiro, às 10h, e o segundo as 15h10. O treino de classificação e a corrida Sprint estão marcados para sábado, às 10h30 e 15h, respectivamente. A corrida principal acontece domingo, a partir das 13 horas. Toda a programação de sábado e domingo terá transmissão pelo youtube/StockCarChannel.

Sobre Zezinho Muggiati

O curitibano de 21 anos é o atual campeão da Stock Series, categoria de acesso, e vive a sua primeira temporada completa na Stock ProSeries. Os melhores resultados até aqui foram um 6º lugar na corrida principal da etapa 6, e um 7º lugar na prova Sprint da etapa 1, ambas no Autódromo de Goiânia.

A carreira foi iniciada no kart, onde detém títulos Paranense, Sul-Brasileiro e Brasileiro. Em 2021 venceu a seletiva da Toyota Gazzo Racing e ingressou na Stock Series, sendo vice-campeão em 2022 e campeão em 2023.

Nas redes sociais, Zezinho Muggiati acabou de lançar seu canal no youtube/ Team Zezinho Muggiati #38, com detalhes dos bastidores das corridas. No instagram, o perfil do piloto é @zezinho_muggiati