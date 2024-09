BF Racing segue em evolução, mas quer resultados no Velopark

Desde que iniciou o projeto na Turismo Nacional, já na quarta etapa da temporada, a BF Racing deixou claro que o objetivo é buscar a evolução no equipamento, adequar os processos na sede da equipe e os procedimentos no box para chegar fortalecida em 2025 e brigar por vitórias e títulos. No papel, tudo ok, mas na prática o time já quer conquistar melhores resultados do que os obtidos em Interlagos, quando foi ao pódio pela primeira vez. No próximo final de semana, o time acelera para a sexta etapa da temporada no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS).

“É importante para nós seguir esse processo de evolução, mas como piloto eu já quero ter os melhores resultados. Sabemos que para ganhar moral e valorizar os patrocinadores não basta apenas ter um bom equipamento. Eu, particularmente, me cobro bastante e quero ter um bom carro e bons resultados”, conta João Bortoluzzi, que em duas etapas se destacou pela competitividade, maior quantidade de ultrapassagens em uma bateria e o pódio em Interlagos.

O piloto catarinense terá o desafio de levar o carro da equipe nas seis corridas da etapa, ganhando ainda mais tempo de pista para o desenvolvimento do carro.

“A ideia é aproveitar todas as sessões de treinos ao máximo e terminar as seis corridas. De preferência, evitar de me envolver em acidentes ou sofrer alguma quebra mecânica para ficar o maior tempo possível na pista. Sinceramente, por mais que o time tenha um objtivo traçado, estou com a expectativa alta para essa etapa”, declara o piloto que tem em seu carro as marcas da voestalpine Meincol, Ordemilk, Sieger Chemical Company, Discovery Assessoria, Grupo Sperandio, Brasplast Embalagens e Disapar Suprimentos Industriais.

A programação de pista no Velopark será aberta na próxima sexta-feira com três treinos livres e o classificatório que define o grid. No sábado acontecem quatro corridas e outras duas estão previstas para domingo. Todas as corridas terão transmissão pelo youtube/TurismoNacionalBR e canais parceiros da categoria.