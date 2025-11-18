Cascavel - Enquanto o time adulto disputa mais uma final de Série Ouro e Liga Feminina, a equipe sub-20 do Stein Cascavel mostrou que já está pronta para subir. O time garantiu o título da Série Prata do Estadual, o que faz com que a equipe cascavelense passe a ter duas vagas na Série Ouro do próximo ano e, também, possa ser o primeiro time a conquistar as duas principais divisões do futsal feminino no mesmo ano.

A partida final, disputada no último domingo no Ginásio da Neva, foi marcada por muitas alterações no placar, viradas e lances empolgantes. Ao final, o Stein venceu por 3 a 2, com gols de Ana Júlia, Dani Cunha e Ana Rafaela. Ana Morgan e Chicuti marcaram os gols do São Miguel.