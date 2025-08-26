Barrichello é o campeão da Nascar Brasil na Match Point

São Paulo - O resultado do Campeonato Brasileiro da temporada 2025 da Nascar Brasil Series foi definido mais cedo do que o esperado. As vitórias de Rubens Barrichello (Ford Mustang #91, Full Time), na Nascar Brasil, e de Jorge Martelli (Chevrolet Camaro #87, Team RC), pela Challenge, no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

Barrichello assumiu a liderança da prova na terceira volta, após superar seu companheiro de equipe Thiago Camilo (Ford Mustang #21, Full Time).

“Todo mundo sabe o quanto gosto dessa competição e como sou aguerrido. Lamento pelo Thiago, mas não havia o que fazer, pois já vinha contornando por fora, vi o motor dele falhando e acabei desviando por dentro. Temos amizade fora das pistas, mas quando fechamos a viseira, lutamos pelos nossos ideais. No fim, o carro se comportou bem e, mesmo com o Cacá (Bueno, Chevrolet Camaro #0, Team RC) vindo forte, consegui a vitória. Estou com o coração na boca e muito feliz”, celebrou o experiente piloto, que completou as 15 voltas do traçado de 3.493 metros em 27m42s461.

Domínio total

Mesmo com o título do Campeonato Brasileiro garantido com a vitória da corrida de sábado, Rubens Barrichello defendeu sua pole position durante a corrida final da sexta de nove etapas da temporada 2025 da Nascar Brasil e foi o primeiro a cruzar a linha de chegada domingo (24). O experiente paulistano fechou as 15 voltas no circuito de 3.493 metros de extensão do Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior paulista, em 28m11s165.

Pela classe Challenge, Alfredinho Ibiapina (Ford Mustang #8, Full Time), piloto mais jovem do grid, largou da última fila, escalou posições e venceu a corrida e conquistou o vice-campeonato da divisão.

“Foi uma temporada única. Estreio na categoria e já tenho um resultado importante. Na corrida do sábado não fui bem, mas neste domingo compensou. A equipe ficou até a madrugada revisando o carro para garantir que o carro ficasse perfeito. Largar de último e conseguir a vitória é um feito especial. Quero dedicar esse resultado à minha equipe, aos meus fãs, à minha família e minha namorada que me acompanham em todas as corridas”, festejou.

O campeão Jorge Martelli (Chevrolet Camaro #87, Team RC), mesmo chegando à quarta posição, liderou a divisão, fechando a tabela do campeonato nacional com 231 pontos.

Temporada prossegue

A etapa Match Point marca o fim da disputa do Campeonato Brasileiro, mas não o fim da temporada. A Nascar Brasil entrará na série Special Edition, com três etapas (Curvelo-MG, em 21 de setembro; Velocitta – SP, em 2 de novembro; e Interlagos – SP, em 7 de dezembro). O campeonato tem regulamento e formato diferenciado – com um único treino classificatório e a média das duas primeiras definindo o grid da prova final –. Serão 75 pontos (25 no classificatório e 25 por corrida) em disputa em cada etapa.

Da somatória dessas séries sairão os campeões do Overall, da Nascar Brasil e da categoria Challenge, além do Rookie Of The Year.

Premiação

O campeão Rubens Barrichello participará da cerimônia do NASCAR Awards, uma das premiações mais prestigiadas do automobilismo mundial, no dia 21 de novembro. Será a terceira vez que pilotos brasileiros receberão homenagens no palco principal da Nascar.

Classificação do Campeonato Brasileiro da Nascar/Top 10

Classificação geral/Nascar Brasil

1º) #91 Rubens Barrichello, com 205 pontos

2º) #21 Thiago Camilo, 172

4º) #99 Galid Osman, 148

3º) #46 Vitor Genz, 140