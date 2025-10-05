Barra conquista a Série D 2025 e garante vaga na Copa do Brasil

O Barra Futebol Clube é o novo campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe de Balneário Camboriú (SC), conhecida como “Pescador”, confirmou o título ontem (4) ao empatar sem gols com o Santa Cruz na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). A vantagem conquistada no jogo de ida — vitória por 2 a 1 na Arena Pernambuco — foi suficiente para garantir a taça inédita.

Apesar de um jogo movimentado, as chances claras de gol foram escassas. A melhor oportunidade do Barra veio aos 30 minutos do segundo tempo, quando o meia Péricles acertou a trave direita do goleiro Rokenedy. O time catarinense controlou a maior parte do confronto, enquanto o Santa Cruz demorou a reagir.

Precisando vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com o título no tempo normal, o time pernambucano só ameaçou de fato aos 44 minutos da etapa final. O atacante Pedro Henrique finalizou, e no rebote, o lateral Toty tentou novamente, mas o goleiro Ewerton brilhou e garantiu o empate. Com o resultado, o Barra ficou com o título e ainda conquistou vaga na Copa do Brasil de 2026.

Um título inédito para o Barra Futebol Clube

Esse é o primeiro título nacional do Barra, fundado em 18 de janeiro de 2013. Com apenas 12 anos de história e parceria com o Hoffenheim, da Bundesliga (primeira divisão alemã), o clube encerra a campanha com 15 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Líder do Grupo A8 na primeira fase, o time cresceu nas fases eliminatórias, acumulando sete vitórias e três empates. O artilheiro do time, Renan Bernabé, marcou nove gols — um a menos que Ronaldy, da Tuna Luso, artilheiro da competição.

O Santa Cruz, por sua vez, segue sem conquistar títulos com o elenco principal desde 2016, quando venceu o Campeonato Pernambucano. A última taça levantada foi em 2019, na Copa Pernambuco, disputada com o time sub-23.