Barra conquista a Série D 2025 e garante vaga na Copa do Brasil

O Barra Futebol Clube é o novo campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe de Balneário Camboriú (SC), conhecida como “Pescador”, confirmou o título ontem (4) ao empatar sem gols com o Santa Cruz na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). A vantagem conquistada no jogo de ida — vitória por 2 a 1 na Arena Pernambuco — foi suficiente para garantir a taça inédita.
Apesar de um jogo movimentado, as chances claras de gol foram escassas. A melhor oportunidade do Barra veio aos 30 minutos do segundo tempo, quando o meia Péricles acertou a trave direita do goleiro Rokenedy. O time catarinense controlou a maior parte do confronto, enquanto o Santa Cruz demorou a reagir.
Precisando vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com o título no tempo normal, o time pernambucano só ameaçou de fato aos 44 minutos da etapa final. O atacante Pedro Henrique finalizou, e no rebote, o lateral Toty tentou novamente, mas o goleiro Ewerton brilhou e garantiu o empate. Com o resultado, o Barra ficou com o título e ainda conquistou vaga na Copa do Brasil de 2026.
Um título inédito para o Barra Futebol Clube
Esse é o primeiro título nacional do Barra, fundado em 18 de janeiro de 2013. Com apenas 12 anos de história e parceria com o Hoffenheim, da Bundesliga (primeira divisão alemã), o clube encerra a campanha com 15 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Líder do Grupo A8 na primeira fase, o time cresceu nas fases eliminatórias, acumulando sete vitórias e três empates. O artilheiro do time, Renan Bernabé, marcou nove gols — um a menos que Ronaldy, da Tuna Luso, artilheiro da competição.
O Santa Cruz, por sua vez, segue sem conquistar títulos com o elenco principal desde 2016, quando venceu o Campeonato Pernambucano. A última taça levantada foi em 2019, na Copa Pernambuco, disputada com o time sub-23.
Este é apenas o segundo título da Série D para um clube catarinense. O primeiro foi conquistado pelo Brusque em 2019. O estado com mais títulos na competição é o Ceará, com três: dois do Ferroviário (2018 e 2023) e um do Guarany de Sobral (2010).
Acesso à Série C e Mudanças na CBF
Além de Barra e Santa Cruz, Inter de Limeira e Maranhão também garantiram acesso à Série C de 2026. Os quatro clubes substituirão Tombense, Retrô, CSA e ABC, rebaixados da terceira divisão este ano.
A CBF já anunciou mudanças na Série C para os próximos anos. Em 2026, o torneio seguirá com 20 clubes, mas apenas dois serão rebaixados. Por outro lado, seis equipes subirão da Série D, que passará a ter 96 participantes (hoje são 64). A intenção da entidade é aumentar a Série C para 28 times a partir de 2028.
Fonte: Agência Brasil