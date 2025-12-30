São Paulo - “A corrida só termina na bandeirada”. Sempre utilizada no automobilismo, essa frase pode ser reescrita após o incrível fim de semana vivido nos dias 19 e 20 deste mês por Paulo Willemann Filho (Leo Madeiras) na Fórmula Delta, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista. O piloto mato-grossense chegou para a Super Final na liderança da tabela de classificação da Fórmula Delta, categoria de monopostos que recebe pilotos oriundos do kart e que iniciam o processo de transição para o automobilismo.

Mais rápido no primeiro treino da sexta-feira, Willemann não participou do segundo e, no sábado, mostrando que tinha um carro muito bem acertado, cravou a pole position com boa vantagem sobre o segundo colocado.

O sábado continuou de forma positiva para Paulo Willemann Filho. Com uma atuação segura e sem erros, ele venceu a primeira bateria e, com a vitória, garantia o título de campeão da temporada. Porém, uma punição por um toque em um concorrente ainda nas primeiras voltas fez com que o mato-grossense terminasse a prova em nono lugar — e com o sonho do título adiado.

O foco então passou a ser a última corrida da temporada, no domingo, quando um quinto lugar bastaria para Willemann ser campeão sem depender dos resultados dos concorrentes.

E foi aí que o drama começou. Ainda na volta de alinhamento para o grid de largada, Willemann foi atingido por outro piloto, o que o obrigou a levar o carro para os boxes para reparos. A batida afetou a suspensão traseira e, assim, com enorme frustração, Paulo Willemann Filho abandonou a corrida decisiva antes mesmo da largada.