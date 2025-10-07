Willemann é 5º na T4 Nations Cup de Kart

Mais importante competição do mundo no segmento de motores 4 Tempos, a T4 Nations Cup foi encerrada domingo (5) no Kartódromo Lucas Guerrero, em Valência, na Espanha. E Paulo Willemann Filho (Leo Madeiras), único brasileiro na competição, foi um dos principais destaques na categoria T4 Júnior, que reuniu 49 pilotos do mundo todo.

Competição de motores 4 Tempos

Depois de vencer uma prova classificatória e ser segundo em outra, largou em quarto na Final. Porém para evitar bater em um concorrente que estava à sua frente, rodou e perdeu várias posições, fechando a primeira volta em 18º. Após 12 voltas, recebeu a bandeirada em sétimo e subiu para quinto após duas desclassificações.