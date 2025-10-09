Rio Grande do Sul - “É campeão!” Foi o grito dos pilotos Gustavo Weber e Marcelo Steyer após cruzarem a linha de chegada na 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Super Turismo, realizada no último fim de semana no Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro, em Guaporé (RS). A dupla garantiu o título com o segundo lugar na Classe T2, conquistado com uma etapa de antecedência.
Rio Grande do Sul - “É campeão!” Foi o grito dos pilotos Gustavo Weber e Marcelo Steyer após cruzarem a linha de chegada na 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Super Turismo, realizada no último fim de semana no Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro, em Guaporé (RS). A dupla garantiu o título com o segundo lugar na Classe T2, conquistado com uma etapa de antecedência.