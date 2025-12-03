BANDEIRADA

Chuva tira chances de Firás Fahs disputar o título no Brasileiro de Kart

Santa Catarina - O paranaense Firás Fahs esteve entre os mais rápidos em todos os treinos livres, treinos classificatórios e provas classificatórias, e estava na disputa pelo título da categoria OK-N no Campeonato Brasileiro de Kart, quando veio a chuva e tudo mudou. A final do Grupo 1 foi disputada sábado (22), no Kartódromo Beto […]