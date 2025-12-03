Waldir Belizario conquista seu oitavo título no Campeonato Brasileiro de Kart. Descubra mais sobre a família Belizario - Foto: Divulgação
Santa Catarina - Sobrenome mais vitorioso da história do Campeonato Brasileiro, a família Belizario anotou a conquista de mais um título no principal evento do kartismo no Brasil. Sábado (29), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC), Waldir Belizario venceu a Final da categoria F-4 Super Sênior e conquistou seu oitavo título na competição nacional. A conquista de Waldir é o 13º título da família Belizario no Campeonato Brasileiro de Kart.

