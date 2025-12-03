Santa Catarina - Sobrenome mais vitorioso da história do Campeonato Brasileiro, a família Belizario anotou a conquista de mais um título no principal evento do kartismo no Brasil. Sábado (29), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC), Waldir Belizario venceu a Final da categoria F-4 Super Sênior e conquistou seu oitavo título na competição nacional. A conquista de Waldir é o 13º título da família Belizario no Campeonato Brasileiro de Kart.
Waldir Belizario é octacampeão
Paranaense e Regional de Cascavel terão decisão na preliminar da Fórmula Truck
Santa Catarina - Cascavel terá uma semana de campeões. No próximo domingo (7), será realizada no Autódromo Zilmar Beux a etapa de encerramento da Fórmula Truck, que irá apontar os campeões de 2025 nas categorias GT Truck (motores eletrônicos), F-Truck (motores com bomba injetora) e Troféu SpeedMax, nas duas categorias. Mas outros campeões serão conhecidos […]
Notas Bandeirada
Dois pilotos Santa Catarina - O grid da etapa final do MBR (Marcas Brasil Racing) — que será realizada neste fim de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR) — ganha mais dois reforços. Amauri Lisboa Júnior (Juca Lisboa) e Rafael Caliento estreiam na modalidade trazendo trajetórias distintas, objetivos claros e a intenção […]
Stock Light define campeão de 2025
Santa Catarina - É chegada a hora da decisão. Neste sábado e domingo o Autódromo de Brasília, que será reinaugurado, vai acelerar para a 6ª e última etapa da Stock Light. Em terreno desconhecido para todos os pilotos, será definido o campeão da temporada 2025. Enzo Bedani, Felipe Barrichello Bartz, Léo Reis, Alfredinho Ibiapina e […]
Chuva tira chances de Firás Fahs disputar o título no Brasileiro de Kart
Santa Catarina - O paranaense Firás Fahs esteve entre os mais rápidos em todos os treinos livres, treinos classificatórios e provas classificatórias, e estava na disputa pelo título da categoria OK-N no Campeonato Brasileiro de Kart, quando veio a chuva e tudo mudou. A final do Grupo 1 foi disputada sábado (22), no Kartódromo Beto […]
Corbélia abre as disputas do SuperMotocross de Verão
Santa Catarina - A cidade de Corbélia vai ser palco neste sábado (29) e domingo de um evento inédito no Paraná e no Brasil. Trata-se do 1º SuperMotocross de Verão e 1º GP SMX Cidade das Flores. O SuperMotocross é a mais nova modalidade do cross, que surgiu da junção do motocross com o supercross, […]
Notas Bandeirada
Estatísticas Santa Catarina - As estatísticas do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro de Kart, que teve as provas finais sábado (22), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina, apontaram São Paulo, com maior número de participantes. Foram 81 paulistas na pista. Em segundo Santa Catarina, com 63; e o Paraná ocupa a terceira colocação […]