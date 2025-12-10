Descubra a emocionante história de Vinícius Canhedo no Autódromo de Interlagos e sua recuperação após um grave acidente - Foto: Divulgação
Brasil - O lendário Autódromo de Interlagos foi palco, no último final de semana, de uma das histórias mais comoventes da temporada 2025 da Nascar Brasil. Depois de um acidente gravíssimo no kart, que o afastou das pistas por dois meses e o tirou da penúltima etapa do campeonato, Vinícius Canhedo travou uma batalha pela própria recuperação, com fisioterapia intensa e dor constante e no fim de semana alinhou o seu Ford Mustang #84 no grid da etapa final, o lugar onde acredita ter nascido para estar. Conquistou o quinto lugar da categoria Challenge nas corridas 2 e 3.

