Brasil - O lendário Autódromo de Interlagos foi palco, no último final de semana, de uma das histórias mais comoventes da temporada 2025 da Nascar Brasil. Depois de um acidente gravíssimo no kart, que o afastou das pistas por dois meses e o tirou da penúltima etapa do campeonato, Vinícius Canhedo travou uma batalha pela própria recuperação, com fisioterapia intensa e dor constante e no fim de semana alinhou o seu Ford Mustang #84 no grid da etapa final, o lugar onde acredita ter nascido para estar. Conquistou o quinto lugar da categoria Challenge nas corridas 2 e 3.
BANDEIRADA
Vitória sobre o impossível
Mais notíciasMais artigos
ZILMAR BEUX
Rafael Fleck é o mais rápido no 1º dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel
Brasil - Líder do campeonato, com 730 pontos, o gaúcho Rafael Fleck dominou o primeiro dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel ao registrar o melhor tempo da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na sexta-feira: 1m21s082. Ele deixou claro que veio a Cascavel para comemorar o bicampeonato neste domingo, quando disputa a 9ª e […]
BANDEIRADA
Drugovich estreia na Fórmula E
Brasil - Após três temporadas como piloto de testes da equipe Aston Martin na Fórmula 1, o paranaense Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) está pronto para o início em uma nova fase em sua carreira. E este início será “em casa”, competindo no circuito montado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (6), com […]
BANDEIRADA
Edivan quer pódio em casa mirando o Top 10 na classificação do campeonato
Brasil - O cascavelense Edivan Monteiro disputa a última etapa da temporada da Fórmula Truck neste domingo (7), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. O piloto da equipe Cascavel Diesel quer estar no pódio em casa, mirando o Top 10 da classificação final do campeonato na categoria GT Truck (motores eletrônicos). Edivan Monteiro Busca Pódio […]
BANDEIRADA
Gaúcho, Diego Collet mede forças com paranaenses por título na Fórmula Truck
Brasil - Se no futebol a bola está meio “murcha” para os gaúchos, na Fórmula Truck eles estão com tudo e poderão ser os donos da festa domingo (7), em Cascavel, no Paraná. O autódromo Zilmar Beux encerra a temporada 2025 com o gaúcho de Casca, Diego Collet, só precisando de um terceiro lugar para […]
BANDEIRADA
MBR confirma etapa em Cascavel em 2026
Brasil - O MBR (Marcas Brasil Racing) inicia sua quarta temporada em 2026 com uma série de novidades que marcam uma nova fase da categoria. O calendário foi divulgado ontem uma etapa em Cascavel. As provas serão disputadas em 31 de janeiro e 1º de fevereiro, em Interlagos (SP); 14 e 15 de março, Santa […]
BANDEIRADA
Fleck, Bendo ou Alex Vieira: Quem levará o título da Fórmula Truck?
Brasil - Mais uma vez Cascavel decide o título da Fórmula Truck. Domingo (7) o gaúcho Rafael Fleck, o catarinense Túlio Bendo e o paulista Alex Andrade Vieira brigam pelo título da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na temporada 2025. A prova será disputada no Autódromo Zilmar Beux, com largada marcada para às 12 horas. […]