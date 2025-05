Victor Ficagna disputa pela 1ª vez uma prova da Fórmula Truck em Cascavel

Cascavel - Conhecido como cartola discípulo da saudosa Nelci Ferrari, tendo sido presidente e diretor em várias gestões do Automóvel Clube de Toledo , Victor Ficagna agora é piloto e irá disputar pela primeira vez uma corrida da Fórmula Truck em Cascavel. A 4ª etapa da temporada será disputada domingo (18), no Autódromo Zilmar Beux .

Para realizar o sonho de ser piloto, Ficagna fez a Escolinha de Pilotos de Cristina Rosito, em Guaporé, no Rio grande do Sul, e foi no circuito gaúcho que ele estreou na Fórmula Truck, no mês passado, quando largou em 24º na prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos). Na corrida, abandonou ainda na primeira volta, quando saiu da pista e teve a mangueira que alimenta a turbina trincada. A equipe fez os reparados e ele pode colocar seu Ford Cargo na Prova SpeedMax, quando largou em 24º e conquistou o 10ª colocação. “Estou contente com a performance em Guaporé. Acredito em Cascavel poderei conquistar um resultado ainda mais expressivo”, acentua Vitor Ficagna.