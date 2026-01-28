Brasil - Exposição de 1.000 carros antigos e customizados, show de drift, manobras radicais e área off-road: uma programação irada vai marcar a inauguração do Autódromo FuelTech Velopark no dia 7 de fevereiro em Nova Santa Rita (RS). Pensado para toda a família, o evento ocorrerá das 17 horas à meia-noite, em clima de festival automotivo, com direito à pista iluminada, motores roncando e muita música, contando ainda com a participação de diversas celebridades do mundo automotivo. Os ingressos são limitados e devem ser adquiridos antecipadamente por meio do site www.autodromofueltech.com.br. A expectativa é atrair um público aproximado de 15 mil pessoas.

Brasil - Para muitos pilotos e equipes, o próximo Campeonato Brasileiro de Kart começa no final de fevereiro, quando terá início o Circuito Paulista, que será realizado no Speed Kart, em Birigui (SP), o mesmo kartódromo que receberá o evento nacional em novembro. Com cinco etapas entre fevereiro e outubro, o Circuito Paulista será a […]

Brasil - A equipe Citroën Racing de Fórmula E disputa sábado (31) a 3ª etapa do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, no Autódromo Internacional de Miami, nos EUA. A Citroën iniciou bem a temporada com vitória de Nick Cassidy na última etapa, na Cidade do México, confirmando o bom desempenho na abertura do campeonato, em São Paulo, onde ficou […]

Escrevendo seu nome na história de uma das mais tradicionais provas do automobilismo brasileiro, o piloto Enzo Sala (Atena Açucar e Etanol) venceu a categoria GT4 Light no GP Cidade de São Paulo 1000 Milhas, domingo, no Autódromo de Interlagos. Ao lado de Cícero Nasser e Lucas Freitas, Enzo foi responsável por largar com o Audi RS3 TCR da equipe gaúcha MC Tubarão. O time ainda contou com ninguém menos do que Maurizio Sala, piloto com sete participações nas 24h de Le Mans, responsável pela estratégia do carro #50 do trio. Após 12 horas de corrida, o time cruzou a linha de chegada na liderança da categoria GT4 Light com 17 voltas de vantagem em relação aos adversários, com Enzo vencendo pela primeira vez depois de dois segundos lugares em 2024 e 2025.