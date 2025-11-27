Com a expectativa de um grande público, o Autódromo Municipal de Telêmaco Borba encerra neste sábado (29) e domingo a temporada de Velocidade na Terra do Paraná de 2025. Serão conhecidos os campeões do Paranaense de Velocidade na Terra e do Paranaense de Kartcross. A promoção e organização serão do Automóvel Clube de Telêmaco Borba, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).
A temporada deste ano tem cinco etapas, sendo quatro disputadas em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, e uma em Toledo, na região Oeste. Cada etapa tem duas provas e para a definição da classificação final, cada competidor descarta os dois piores resultados.
Sem descartes, após quatro etapas, Rudimar Antônio Mahle lidera a categoria Old Fusca Velocidade Carburado; Jefferson Leopondo Pontes, na Old Fusca Velocidade Injetado; Matheus José Silva Machado, na Turismo Injetado; Thiago Santiago Ferreira, na Turismo Carburado; Stive Augusto Tokarski, na Marcas; Rudimar Antônio Mahle, na VNT 1.6 Tração Traseira; e João Luciano Ribeiro na categoria VNT 1.6 Tração Dianteira.
Já no Paranaense de Kartcross, Carlos Henrique dos Santos está na primeira colocação na categoria Original CBA, enquanto que Iwan Mykytczuk Júnior é o primeiro colocado na categoria Força Livre.
Classificação do Paranaense de Velocidade na Terra após 4 etapas/sem descartes
Categoria Old Fusca Velocidade Carburado
Pos. Piloto Pontos
1º) Rudimar Antônio Mahle 126
2º) Paulo Ricardo Schatzmann 99
3º) Emanuel Pauzer 65
4º) Juliano Tozetto 57
5º) Marcos Artur Garcia 51
6º) Ailson das Graças P. Júnior 48
7º) Marcelo Cordeiro 47
8º) Rafael Hilgemberg 41
9º) Matheus Cazini 40
10º) Daniel Rubik 28
Categoria Old Fusca Velocidade Injetado
1º) Jefferson Leopondo Pontes 157
2º) Júlio César França Bueno 95
3º) Victor Mahle 88
4º) Anderson Valério de Oliveira 72
5º) Emerson Vilas Boas Chaves 61
6º) Carlos E. Bracovescz 49
7º) Mauricio Cazini 32
8º) Rogerson Pereyma da Silva 30
Categoria Turismo Injetado
1º) Matheus José Silva Machado 125
2º Josinei Pereira da Costa 99
3º) João Luciano Ribeiro 89
4º) Ronaldo Aparecido Gomes 72
5º) Sandro Stenzowski 38
5º) Arlei Tucholski 38
6º) Silvio Rodrigues Filho 27
7º) Eduardo César da Silva 24
8º) Danilo Bojanowski 23
9º) Fabiano Elias Mariano Ramos Filho 22
10º) Mateus Prado 21
Categoria Turismo Carburado
1º) Thiago Santiago Ferreira 117
2º) Marcio José Machado 103
3º) Fabricio Matsen Maia 95
4º) Ricardo Wagner Almeida 56
5º) Jonathan Luiz Sauner 48
6º) Marcos A. Rodrigues de Melo 44
7º) Alberto Bandeira Neto 41
8º) João Godoy 27
9º) Ronaldo César da Silva 26
10º) Celso Cardoso 21
Categoria Marcas
1º) Stive Augusto Tokarski 116
2º) Wilson Kavilhuca 75
3º) Jean Carlo Gans 52
Categoria VNT 1.600 Tração Traseira
1º) Rudimar Antônio Mahle 149
2º) Emerson Vilas Boas 95
3º) Luiz Santos Camargo 85
4º) Anderson Valério de Oliveira 78
5º) Victor Mahle 67
6º) Marciano de Paula 25
7º) Jorge Marques 19
7º) Rafael Hilgemberg 19
7º) Luiz Henrique Camargo 19
8º) Marcos Garcia 18
9º) Júlio César França Bueno 15
9º) Marlon Holetz 15
10º) Matheus Cazini 10
Categoria VNT 1.6 Tração Dianteira
1º) João Luciano Ribeiro 126
2º) Ronaldo A. Gomes 85
3º) Fabiano E. Mariano Ramos Filho 58
4º) Ricardo W. Almeida 47
5º) Wilson Kavilhuka 41
6º) Jonathan L. Saumer 36
7º) Márcio José Machado 35
8º) Marcelo Ribeiro Filho 26
9º) Gabriel Moro 18
10º) Nelson V. Moreira Lemes 15
Classificação do Paranaense de Kartcross após 4 etapas/sem descartes
Categoria Original CBA
1º) Carlos Henrique dos Santos 113
2º) Kaike A. da Silva 84
3º) Ebano Pimenta Novo 77
4º) Maiko Reis de Gregório 72
5º) Douglas Luis Rodrigues 64
6º) Leonardo Kovalski 55
7º) Natan Dobner 41
8º) Marcello Cezar de Mello 38
9º) Marcel Machado Moreira 35
10º) Thiago Ferrari 30
Categoria Força Livre
1º) Iwan Mykytczuk Júnior 110
2º) Rodrigo Fernando Meirelles 100
3º) Leonardo Maia 88
4º) Nivaldo Alves Silva 81
5º) Marcos Antonio de Andrade 67
6º) Carlos Antonio dos Santos 66
7º) Marciano Weber