Com a expectativa de um grande público, o Autódromo Municipal de Telêmaco Borba encerra neste sábado (29) e domingo a temporada de Velocidade na Terra do Paraná de 2025. Serão conhecidos os campeões do Paranaense de Velocidade na Terra e do Paranaense de Kartcross. A promoção e organização serão do Automóvel Clube de Telêmaco Borba, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A temporada deste ano tem cinco etapas, sendo quatro disputadas em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, e uma em Toledo, na região Oeste. Cada etapa tem duas provas e para a definição da classificação final, cada competidor descarta os dois piores resultados.

Sem descartes, após quatro etapas, Rudimar Antônio Mahle lidera a categoria Old Fusca Velocidade Carburado; Jefferson Leopondo Pontes, na Old Fusca Velocidade Injetado; Matheus José Silva Machado, na Turismo Injetado; Thiago Santiago Ferreira, na Turismo Carburado; Stive Augusto Tokarski, na Marcas; Rudimar Antônio Mahle, na VNT 1.6 Tração Traseira; e João Luciano Ribeiro na categoria VNT 1.6 Tração Dianteira.

Já no Paranaense de Kartcross, Carlos Henrique dos Santos está na primeira colocação na categoria Original CBA, enquanto que Iwan Mykytczuk Júnior é o primeiro colocado na categoria Força Livre.

Classificação do Paranaense de Velocidade na Terra após 4 etapas/sem descartes

Categoria Old Fusca Velocidade Carburado

Pos. Piloto Pontos

1º) Rudimar Antônio Mahle 126

2º) Paulo Ricardo Schatzmann 99

3º) Emanuel Pauzer 65

4º) Juliano Tozetto 57

5º) Marcos Artur Garcia 51

6º) Ailson das Graças P. Júnior 48

7º) Marcelo Cordeiro 47

8º) Rafael Hilgemberg 41

9º) Matheus Cazini 40

10º) Daniel Rubik 28

Categoria Old Fusca Velocidade Injetado

1º) Jefferson Leopondo Pontes 157

2º) Júlio César França Bueno 95

3º) Victor Mahle 88

4º) Anderson Valério de Oliveira 72

5º) Emerson Vilas Boas Chaves 61

6º) Carlos E. Bracovescz 49

7º) Mauricio Cazini 32

8º) Rogerson Pereyma da Silva 30

Categoria Turismo Injetado

1º) Matheus José Silva Machado 125

2º Josinei Pereira da Costa 99

3º) João Luciano Ribeiro 89

4º) Ronaldo Aparecido Gomes 72

5º) Sandro Stenzowski 38

5º) Arlei Tucholski 38

6º) Silvio Rodrigues Filho 27

7º) Eduardo César da Silva 24

8º) Danilo Bojanowski 23

9º) Fabiano Elias Mariano Ramos Filho 22

10º) Mateus Prado 21

Categoria Turismo Carburado

1º) Thiago Santiago Ferreira 117

2º) Marcio José Machado 103

3º) Fabricio Matsen Maia 95

4º) Ricardo Wagner Almeida 56

5º) Jonathan Luiz Sauner 48

6º) Marcos A. Rodrigues de Melo 44

7º) Alberto Bandeira Neto 41

8º) João Godoy 27

9º) Ronaldo César da Silva 26

10º) Celso Cardoso 21