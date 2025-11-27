As provas da categoria Old Fusca Velocidade prometem ser emocionantes no Autódromo Municipal de Telêmaco Borba - Foto: Daniel Gomes/Divulgação
As provas da categoria Old Fusca Velocidade prometem ser emocionantes no Autódromo Municipal de Telêmaco Borba - Foto: Daniel Gomes/Divulgação

Com a expectativa de um grande público, o Autódromo Municipal de Telêmaco Borba encerra neste sábado (29) e domingo a temporada de Velocidade na Terra do Paraná de 2025. Serão conhecidos os campeões do Paranaense de Velocidade na Terra e do Paranaense de Kartcross. A promoção e organização serão do Automóvel Clube de Telêmaco Borba, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A temporada deste ano tem cinco etapas, sendo quatro disputadas em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, e uma em Toledo, na região Oeste. Cada etapa tem duas provas e para a definição da classificação final, cada competidor descarta os dois piores resultados.

Sem descartes, após quatro etapas, Rudimar Antônio Mahle lidera a categoria Old Fusca Velocidade Carburado; Jefferson Leopondo Pontes, na Old Fusca Velocidade Injetado; Matheus José Silva Machado, na Turismo Injetado; Thiago Santiago Ferreira, na Turismo Carburado; Stive Augusto Tokarski, na Marcas; Rudimar Antônio Mahle, na VNT 1.6 Tração Traseira; e João Luciano Ribeiro na categoria VNT 1.6 Tração Dianteira.

Já no Paranaense de Kartcross, Carlos Henrique dos Santos está na primeira colocação na categoria Original CBA, enquanto que Iwan Mykytczuk Júnior é o primeiro colocado na categoria Força Livre.

Classificação do Paranaense de Velocidade na Terra após 4 etapas/sem descartes

Categoria Old Fusca Velocidade Carburado

Pos.       Piloto    Pontos

1º)          Rudimar Antônio Mahle              126

2º)          Paulo Ricardo Schatzmann          99

3º)          Emanuel Pauzer              65

4º)          Juliano Tozetto 57

5º)          Marcos Artur Garcia       51

6º)          Ailson das Graças P. Júnior         48

7º)          Marcelo Cordeiro            47

8º)          Rafael Hilgemberg          41

9º)          Matheus Cazini                40

10º)       Daniel Rubik      28

Categoria Old Fusca Velocidade Injetado

1º)          Jefferson Leopondo Pontes      157

2º)          Júlio César França Bueno             95

3º)          Victor Mahle     88

4º)          Anderson Valério de Oliveira     72

5º)          Emerson Vilas Boas Chaves        61

6º)          Carlos E. Bracovescz       49

7º)          Mauricio Cazini 32

8º)          Rogerson Pereyma da Silva        30

Categoria Turismo Injetado

1º)          Matheus José Silva Machado    125

2º           Josinei Pereira da Costa              99

3º)          João Luciano Ribeiro      89

4º)          Ronaldo Aparecido Gomes         72

5º)          Sandro Stenzowski         38

5º)          Arlei Tucholski  38

6º)          Silvio Rodrigues Filho     27

7º)          Eduardo César da Silva  24

8º)          Danilo Bojanowski          23

9º)          Fabiano Elias Mariano Ramos Filho         22

10º)       Mateus Prado   21

Categoria Turismo Carburado

1º)          Thiago Santiago Ferreira              117

2º)          Marcio José Machado   103

3º)          Fabricio Matsen Maia    95

4º)          Ricardo Wagner Almeida             56

5º)          Jonathan Luiz Sauner    48

6º)          Marcos A. Rodrigues de Melo   44

7º)          Alberto Bandeira Neto 41

8º)          João Godoy       27

9º)          Ronaldo César da Silva  26

10º)       Celso Cardoso   21

Categoria Marcas

1º)          Stive Augusto Tokarski 116

2º)          Wilson Kavilhuca             75

3º)          Jean Carlo Gans               52

Categoria VNT 1.600 Tração Traseira

1º)          Rudimar Antônio Mahle              149

2º)          Emerson Vilas Boas        95

3º)          Luiz Santos Camargo      85

4º)          Anderson Valério de Oliveira     78

5º)          Victor Mahle     67

6º)          Marciano de Paula                         25

7º)          Jorge Marques 19

7º)          Rafael Hilgemberg          19

7º)          Luiz Henrique Camargo                19

8º)          Marcos Garcia   18

9º)          Júlio César França Bueno             15

9º)          Marlon Holetz   15

10º)       Matheus Cazini                10

Categoria VNT 1.6 Tração Dianteira

1º)          João Luciano Ribeiro      126

2º)          Ronaldo A. Gomes         85

3º)          Fabiano E. Mariano Ramos Filho              58

4º)          Ricardo W. Almeida        47

5º)          Wilson Kavilhuka             41

6º)          Jonathan L. Saumer       36

7º)          Márcio José Machado   35

8º)          Marcelo Ribeiro Filho    26

9º)          Gabriel Moro    18

10º)       Nelson V. Moreira Lemes           15

Classificação do Paranaense de Kartcross após 4 etapas/sem descartes

Categoria Original CBA

1º)          Carlos Henrique dos Santos       113

2º)          Kaike A. da Silva               84

3º)          Ebano Pimenta Novo    77

4º)          Maiko Reis de Gregório               72

5º)          Douglas Luis Rodrigues 64

6º)          Leonardo Kovalski          55

7º)          Natan Dobner   41

8º)          Marcello Cezar de Mello              38

9º)          Marcel Machado Moreira           35

10º)       Thiago Ferrari    30

Categoria Força Livre

1º)          Iwan Mykytczuk Júnior 110

2º)          Rodrigo Fernando Meirelles      100

3º)          Leonardo Maia                 88

4º)          Nivaldo Alves Silva          81

5º)          Marcos Antonio de Andrade     67

6º)          Carlos Antonio dos Santos          66

7º)          Marciano Weber

