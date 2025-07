Velocidade na Terra do Paraná tem novo encontro em Telêmaco Borba

A Velocidade da Terra do Paraná tem um novo encontro em Telêmaco Borba, cidade dos Campos Gerais paranaense, distante 235 quilômetros da capital Curitiba. O Autódromo Municipal sediará neste sábado (26) e domingo a 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade na Terra a 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Kartcross. A promoção e organização serão do Automóvel Clube de Telêmaco Borba, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Com duas etapas já disputadas, os líderes da Velocidade na Terra são Rudimar Antônio Mahle na categoria Old Fusca Velocidade Carburado; Jefferson Leopondo Pontes, na Old Fusca Velocidade Injetado; Thiago Santiago Ferreira, na Turismo Carburado; Matheus José Silva Machado, na Turismo Injetado; Stive Augusto Tokarski, na Marcas; Rudimar Antônio Mahle, na 1.600 Tração Traseira; e João Luciano Ribeiro na categoria 1.600 Tração Dianteira.

Já no Kartcross, Carlos Henrique dos Santos está na liderança da categoria Original CBA, com 47 pontos, dois à frente de Douglas Luis Rodrigues. Na categoria Força Livre, Iwan Mykytczuk Júnior está na primeira colocação, com 56 pontos, enquanto que Nivaldo Alves Silva é o vice-líder, com 44 pontos.

Classificação do Campeonato Paranaense de Velocidade na Terra

Categoria Old Fusca Velocidade Carburado

Pos. Piloto Pontos

1º) Rudimar Antônio Mahle 55

2º) Emanuel Pauzer 42

3º) Paulo Ricardo Schatzmann 38

4º) Marcelo Cordeiro 33

5º) Rafael Hilgemberg 30

6º) Juliano Tozetto 22

7º) Ailson das Graças P. Júnior 21

8º) Daniel Rubik 19

9º) Marcos Artur Garcia 16

10º) Matheus Cazini 10

11º) Jorge Marques 9

12º) Marciano de Paula 8

13º) Matheus Ruthes Olinisky 7

14º) Giovani Simão Guarneri 3

Mauricio Cazini 3

Willian Riedlinger 3

Ademir B. Mota 3

Categoria Old Fusca Velocidade Injetado

1º) Jefferson Leopondo Pontes 65

2º) Victor Mahle 48

3º) Júlio César França Bueno 37

4º) Anderson Valério de Oliveira 30

5º) Carlos E. Bracovescz 27

6º) Emerson Vilas Boas Chaves 24

7º) Mauricio Cazini 17

8º) Rogerson Pereyma da Silva 3

Categoria Turismo Carburado

1º) Thiago Santiago Ferreira 71

2º) Jonathan Luiz Sauner 48

3º) Fabrício Matsen Maia 40

4º) Marcio José Machado 37

5º) Marcos A. Melo 23

6º) Oiles Antunes dos Santos 13

7º) Edgar Jose Favaro 12

8º) Alberto Bandeira Neto 11

9º) Warlin Bruno Correa 9

Ricardo W. Almeida 9

11º) João Conelly 7

12º) Celso Cardoso 3

Mateus Prado 3

Categoria Turismo Injetado

1º) Matheus José Silva Machado 50

2º) João Luciano Ribeiro 46

3º) Josinei Pereira da Costa 43

4º) Ronaldo Aparecido Gomes 28

5º) Eduardo César da Silva 24

6º) Mateus Prado 21

7º) Silvio Rodrigues Filho 18

Sandro Stenzowski 18

9º) Fabiano Elias Mariano Ramos Filho 17

10º) Marcelo Ribeiro Filho 15

11º) Marciano de Paula 9

12º) Simião de Castro 7

Categoria Marcas

1º) Stive Augusto Tokarski 70

2º) Jean Carlo Gans 52

3º) Wilson Kavilhuca 42

Categoria 1.600 Tração Traseira

1º) Rudimar Antônio Mahle 70

2º) Luiz Santos Camargo 52