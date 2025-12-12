São Paulo - Depois de sete meses, sete etapas e 35 corridas realizadas, a temporada 2025 da Turismo Nacional terá seu desfecho nesta sexta-feira e sábado com a disputa da última etapa do nono calendário de uma trajetória iniciada em 2017. Será em Interlagos a definição dos campeões Overall A, Overall B, Overall Rookie e Endurance em etapa especial que terá como apogeu uma corrida de três horas de duração, envolvendo quase 40 carros e aproximadamente 85 pilotos.
BANDEIRADA
Turismo Nacional volta a Interlagos
Mais notíciasMais artigos
BANDEIRADA
Stock Car define 1º campeão da era SUV
São Paulo - A 12ª e última etapa da temporada 2025 da Stock Car Pro Series será realizada sábado e domingo no Autódromo Ide Interlagos, em São Paulo, e representará um marco histórico com a definição do 47º campeão da principal categoria do automobilismo brasileiro e o primeiro sob a nova era de carros da […]
BANDEIRADA
Ibiapina tem ano inesquecível
São Paulo - O lendário Autódromo de Interlagos foi palco sábado e domingo da emocionante final da Nascar Brasil Series, que reuniu os principais nomes do automobilismo nacional. Líder da Special Edition ao chegar a São Paulo, Alfredinho Ibiapina garantiu o título de campeão na classe Challenge, vice-campeão Overall e a honra de ser o […]
BANDEIRADA
Paranaenses são os campeões do troféu SpeedMax na Fórmula Truck
São Paulo - A prova do Troféu SpeedMax encerrou a programação da última etapa da temporada 2025 da Fórmula Truck, domingo (7) à tarde, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná. Os vencedores foram paranaense Ricardo Ançay na categor5ia GT Truck (motores eletrônicos) e o gaúcho Paulo César Seco na F-Truck (motores com bomba […]
BANDEIRADA
CBA divulga datas do kart para 2026
São Paulo - A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) divulgou ontem as datas da 27ª edição da Copa Brasil de Kart será disputada de 22 de julho a 1º de agosto, em Imperatriz, no Maranhão. Já o 61º Brasileiro de Kart será realizado no Speed Park, em Birigui (SP), que foi sede do evento em […]
BANDEIRADA
Vitória sobre o impossível
São Paulo - O lendário Autódromo de Interlagos foi palco, no último final de semana, de uma das histórias mais comoventes da temporada 2025 da Nascar Brasil. Depois de um acidente gravíssimo no kart, que o afastou das pistas por dois meses e o tirou da penúltima etapa do campeonato, Vinícius Canhedo travou uma batalha […]
BANDEIRADA
Diego Collet é campeão em seu primeiro ano na Fórmula Truck
São Paulo - O fim de semana foi perfeito para o gaúcho Diego Collet no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, onde foi disputada a etapa de encerramento da temporada 2025 da Fórmula Truck. Ele foi o mais rápido nos treinos da sexta-feira, sábado fez a pole position e domingo (7), […]