São Paulo - Depois de sete meses, sete etapas e 35 corridas realizadas, a temporada 2025 da Turismo Nacional terá seu desfecho nesta sexta-feira e sábado com a disputa da última etapa do nono calendário de uma trajetória iniciada em 2017. Será em Interlagos a definição dos campeões Overall A, Overall B, Overall Rookie e Endurance em etapa especial que terá como apogeu uma corrida de três horas de duração, envolvendo quase 40 carros e aproximadamente 85 pilotos.