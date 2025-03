Turismo Nacional fica bem mais veloz

BANDEIRADA

TCR inicia temporada com quatro brasileiros

A partir deste fim de sábado e domingo, o TCR South America abre a temporada 2025 no Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, em Rosário — região central da Argentina — com quatro representantes do Brasil alinhados no grid de largada. Os brasileiros são Maria Nienkötter (foto), Nelsinho Piquet, Pedro Cardoso e Raphael Reis. Maria Nienkötter […]