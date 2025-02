BANDEIRADA Fórmula Truck começa com vitória do catarinense Túlio Bendo em Interlagos

Cascavel - A Fórmula Truck começa com vitória do catarinense Túlio Bendo na categoria GT Truck (motores eletrônicos). A etapa de abertura da temporada 2025 foi disputada domingo (26), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com sol e muito calor. Esta foi a primeira vitória de Túlio na categoria GT Truck. Tulio largou na […]