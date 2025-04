Túlio Bendo defende a liderança na Fórmula Truck em Guaporé

Brasil - O catarinense Túlio Bendo defenderá a liderança da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na Fórmula Truck em Guaporé, no Rio Grande do Sul. O autódromo gaúcho sediará no próximo domingo (13) a 3ª etapa da temporada.

Temporada

Competindo com um Mercedes-Benz, o representante da cidade de Ermo, defenderá também a sua invencibilidade na atual temporada. Ele ganhou as etapas de Interlagos, em São Paulo; e a de Rivera, no Uruguai. Com isso soma 250 pontos no Campeonato Interestadual, contra 175 do vice-líder Ramires Fontanella, também catarinense da cidade de Lauro Muller.

O gaúcho Douglas Collet, estreante na categoria GT Truck, aparece na terceira colocação na classificação do campeonato, com 175 pontos, seguido do paranaense Douglas do Torres (170), dos gaúchos Robson Luiz Trevizol e Rafael Fleck, ambos com 145 pontos; do paulista Alex de Andrade Vieira (145); do catarinense Everton Fontanella (138); do goiano Leandro Reis (125) e do paranaense João Batista M. dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, com 115 pontos.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Guaporé terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da categoria.

Classificação da categoria GT Truck no Interestadual de Fórmula Truck

Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Pontos

1º) Túlio Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz 250

2º) Ramiris Fontanella Lauro Muller-SC 175

3º) Douglas Collet Casca-RS Scania 175

4º) Douglas Torres Curitiba-PR Ford Cargo 170

5º) Robson Luiz Trevizol Xanxerê-SC Volkswagen 145

6º) Rafael Fleck Porto Alegre-RS Scania 145

7º) Alex de Andrade Vieira Santos-SP Mercedes-Benz 145

8º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania 138

9º) Leandro Reis Goiânia-GO Scania 125

10º) João Batista M. dos Santos Filho Colombo-PR DAF 115

11º) Pedro Muffato Cascavel-PR Scania 115

12º) Robson Portaluppi Bento Gonçalves-RS Ford Cargo 105

13º) Alexandre Navarro São Paulo-SP Mercedes-Benz 95