Túlio Bendo conquista 2ª vitória consecutiva na Fórmula Truck

Em corrida de recuperação, o catarinense Túlio Bendo conquistou sua segunda vitória consecutiva na Fórmula Truck, ao ganhar, domingo (16), a prova que abriu a Copa Mercosul, no Autódromo Internacional Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai. Ele largou em 17º após perder a segunda colocação no grid de largada em função de uma punição por descumprimento dos procedimentos da bandeira vermelha no treino classificatório e completou as 21 voltas da prova em 53m14s770. O gaúcho Rafael Fleck fez a melhor volta da corrida, como tempo de 1m37s469, andando à média horária de 113,759 km/h.

Santa Catarina fez dobradinha no Uruguai, uma vez Ramiris Fontanella, conquistou a segunda colocação. Ele tinha largado na pole position e perdeu a liderança para o conterrâneo Túlio Bendo quando faltava 10 minutos para o fim da prova.

Rafael Fleck foi destaque da etapa uruguaia, conquistando a terceira colocação depois de largar em 22º. Na quarta colocação se classificou o catarinense Everton Fontanella, irmão de Ramiris. O pódio foi completando por paranaenses. Douglas Torres, de Curitiba, obteve o quinto lugar, ao passo que Alysson Nurnberg, de Foz do Iguaçu, chegou na sexta colocação.

O complemento dos 10 mais bem classificados na prova de Rivera, foram pela ordem, Robson Luiz Trevizol (SC), em sétimo; Alexandre Navarro (SP), em oitavo; Adriano Rocha (PR), em nono; e Pedro Muffato (PR), em 10º.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultado da categoria GT Truck em Rivera

Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhões Tempo

1º) Túlio Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz 21 voltas en53m14s770

2º) Ramiris Fontanella Lauro Muller-SC Scania a 0s914

3º) Rafael Fleck Porto Alegre-RS Scania a 1s080

4º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania a 7s480

5º) Douglas Torres Curitiba-PR Ford Cargo a 13s385

6º) Alysson Nurnberg Foz do Iguaçu-PR Scania a 13s730

7º) Robson Luiz Trevizol Xanxerê-SC Volkswagen a 19s367

8º) Alexandre Navarro São Paulo-SP Mercedes-Benz a 19s502