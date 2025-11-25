Paraná - As disputas do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro de Kart terminaram sábado (22), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina, quando foram conhecidos 13 campeões. As disputas do Grupo 2 começam nesta terça-feira. Na doma dos dois grupos, a 60ª edição do Brasileiro terá mais de 600 participantes, um novo recorde, superando a marca de 545 na edição de 2021, também realizada na pista catarinense.

Nove paranaenses foram ao pódio. Foram campeões Wagner Ebrahim na categoria Super Sênior; Marcos Montans na Sênior AN; e Rafael Guimarães na categoria Mini. Manoel Queiroz foi vice-campeão na Sênior 60+; em terceiro ficaram Bruno Risseto na categoria Sênior AM; John Louis terceiro na OK-N Máster; e Júnior Conte na Super Sênior. Roberto Amaral conquistou o quarto lugar na Sênior AM; e Fernando Scotti se classificou em quinto na categoria Grande Super Sênior.

Classificação final do Grupo 1 no Brasileiro de Kart

Categoria Grand Super Sênior

1º) 121 – Gonçalo Allage (SC)

2º) 28 – Welson Jacometti(SP)

3º) 62 – Renato Russo (SP)

4º) 52 – Edu Rocha (SP)

5º) 25 – Fernando Scotti (PR)

Categoria Shifter Graduado

1º) 8 – Alfredinho Ibiapina (SC)

2º) 162 – Matheus Morgatto (MA)

3º) 15 – Lucas Moura (SP)

4º) 78 – Gabriel Gomez (SC)

5º) 12 – Fausto Filho (GO)

Categoria Novato

1º) 21 – Gabriel Perez (SC),

2º) 99 – Dudu Pagliaro (SP)

3º) 77 – Enrico Martinho (SP)

4º) 18 – Marcus Lopes (SP)

5º) 55 – João Dario (DF)

Categoria Shifter Sênior

1º) 111 – Digão Soares (RN)

2º) 102 – Alan Synthes (SP)

3º) 99 – Kaio Dias (RN)

4º) 6 – Victor Luz (SP)

5º) 48 – Rodolpho Brito (SP)

Categoria Shifter Super Sênior

1º) 20 – Wagner Ebrahim (PR)

2º) 133 – Alexandre Trita (SP)