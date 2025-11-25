Paraná - As disputas do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro de Kart terminaram sábado (22), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina, quando foram conhecidos 13 campeões. As disputas do Grupo 2 começam nesta terça-feira. Na doma dos dois grupos, a 60ª edição do Brasileiro terá mais de 600 participantes, um novo recorde, superando a marca de 545 na edição de 2021, também realizada na pista catarinense.
Nove paranaenses foram ao pódio. Foram campeões Wagner Ebrahim na categoria Super Sênior; Marcos Montans na Sênior AN; e Rafael Guimarães na categoria Mini. Manoel Queiroz foi vice-campeão na Sênior 60+; em terceiro ficaram Bruno Risseto na categoria Sênior AM; John Louis terceiro na OK-N Máster; e Júnior Conte na Super Sênior. Roberto Amaral conquistou o quarto lugar na Sênior AM; e Fernando Scotti se classificou em quinto na categoria Grande Super Sênior.
Classificação final do Grupo 1 no Brasileiro de Kart
Categoria Grand Super Sênior
1º) 121 – Gonçalo Allage (SC)
2º) 28 – Welson Jacometti(SP)
3º) 62 – Renato Russo (SP)
4º) 52 – Edu Rocha (SP)
5º) 25 – Fernando Scotti (PR)
Categoria Shifter Graduado
1º) 8 – Alfredinho Ibiapina (SC)
2º) 162 – Matheus Morgatto (MA)
3º) 15 – Lucas Moura (SP)
4º) 78 – Gabriel Gomez (SC)
5º) 12 – Fausto Filho (GO)
Categoria Novato
1º) 21 – Gabriel Perez (SC),
2º) 99 – Dudu Pagliaro (SP)
3º) 77 – Enrico Martinho (SP)
4º) 18 – Marcus Lopes (SP)
5º) 55 – João Dario (DF)
Categoria Shifter Sênior
1º) 111 – Digão Soares (RN)
2º) 102 – Alan Synthes (SP)
3º) 99 – Kaio Dias (RN)
4º) 6 – Victor Luz (SP)
5º) 48 – Rodolpho Brito (SP)
Categoria Shifter Super Sênior
1º) 20 – Wagner Ebrahim (PR)
2º) 133 – Alexandre Trita (SP)
3º) 121 – Ricardo Martins (RS),
4º) 22 – Luís Carvalho (SP)
5º) 71 – Adriano Amaral (SP)
Categoria Sênior AM
1º) 87 – Marcos Montans (PR)
2º) 212 – Marcio Pavanely (SP)
3º) 250 – Bruno Risseto (PR)
4º) 35 – Roberto Amaral (PR)
5º) 1 – Felipe Nobrega (PB)
Categoria Sênior PRO
1º) 25 – Murilo Fiore (MS)
2º) 28 – André Nicastro (SC)
3º) 110 – Joaquim Junqueira (GO)
4º) 10 – Rafael Prada (SC)
5º) 346 – Erick Lutum (SP)
Categoria Mini
1º) 270 – Rafael Guimarães (PR)
2º) 12 – João Bertoldi (SC)
3º) 29 – Marina Brandão (GO)
4º) 2 – Higor Becker (SC)
5º) 15 – Victor Loose (RS)
Categoria Sênior 60+
1º) 12 – Euvaldo Luz (SE)
2º) 30 – Manoel Queiroz (PR)
3º) 1 – Sergio Ramos (SC)
4º) 48 – Doglas Pierosan (SC)
5º) 8- Munir Aboissa (SP)
Categoria OK-N Máster
1º) 91 – Lucca Croce (SP)