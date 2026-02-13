Cascavel e Paraná - Sob a organização do Automóvel Clube de Cascavel, serão realizados domingo treinos coletivos de Marcas no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Esta será a primeira atividade do ano visando a abertura da temporada do Paranaense e do Regional de Marcas. Já estão confirmados 16 pilotos de diferentes regiões do Estado.
Próximos passos do Automóvel Clube
O Automóvel Clube marcou também uma confraternização para o próximo dia 26, quando fará a premiação do Regional de Marcas do ano passado e também divulgará mais detalhes sobre a temporada 2026.