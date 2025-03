Transparaná tem dia de folga

No sábado os participantes fazem o último trecho, entre Curitiba e Guaratuba . A largada será às 8 horas, da Academia Militar do Guatupê, em direção à Praça dos Namorados. A premiação da etapa acontecerá às 19h e a premiação geral do maior rali de regularidade do mundo, a partir das 19h30 .

Paraná - O cascavelense Marcos Fernandes dos Santos, da equipe JFS Guindastes, acaba de tomar uma decisão. Ele só irá penar no Campeonato Brasileiro de Kart no segundo semestre. Até lá só irá participar das etapas do Campeonato Metropolitano de Cascavel, que tem todas as suas etapas no Kartódromo Delci Damian. A próxima será etapa […]

O Transparaná é uma promoção do Jeep Clube de Curitiba, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes do Estado do Paraná, da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), da FPM (Federação Paranaense de Motociclismo), do Trail Clube de Curitiba e do Rally PR 2025. Conta com patrocínio da Itaipu Binacional, Copel, Sanepar, Mundial Prime, Dispauto Autopeças, Bonardi Indústria Química, Yokohama Tire Shop, GS Performance, Pro Tork, Sport Bay, KTM e Can An. Patrocinam também Ekron Off Road, Acipar Lubrificantes, Mobil, Acassius Centro Gráfico, RL Cópias e Fábricas das Cópias.

O 31° Transparaná conta ainda com o apoio das Prefeituras de Guaíra, de Campo Mourão, Guarapuava, Telêmaco Borba e Guaratuba, algumas das cidades sede do evento, e das seguintes empresas: AGP Caminhões, Partner, Balaban, Ki Paper, DRD Bussines, Retipar, Lombardi Imobiliária e Cervejaria Saint Pauli.