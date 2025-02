Transparaná começa dia 1º de março

O 31° Rali Transparaná, maior rali de regularidade do mundo, está com as inscrições abertas e tem novidades nesta edição: a categoria UTV e o “Day OFF”. Os carros largarão de Guaíra, no dia 1° de março, chegando a Guaratuba, no dia 8, para a festa de encerramento. Serão mais de 2 mil quilômetros de trilhas e estradas cortando o estado de oeste a leste. Mais de 300 veículos devem participar do evento, que integra as ações do Verão Maior Paraná e Jogos de Aventura e Natureza 2025.

O evento esportivo é uma promoção do Jeep Clube de Curitiba, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes do Estado do Paraná, da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), da FPM (Federação Paranaense de Motociclismo), do Trail Clube de Curitiba e do Rally PR 2025. Conta com patrocínio da Itaipu Binacional, Copel, Sanepar, Dispauto Autopeças, Bonardi Indústria Química, Yokohama Tire Shop, GS Performance, Pro Tork, Sport Bay, KTM e Can An. Patrocinam também Ekron Off Road, Acipar Lubrificantes, Mobil, Acassius Centro Gráfico, RL Cópias e Fábricas das Cópias.

O 31° Transparaná conta ainda com o apoio das Prefeituras de Guaíra, de Campo Mourão, Guarapuava, Telêmaco Borba e Guaratuba, algumas das cidades sede do evento, e das seguintes empresas: AGP Caminhões, Partner, Balaban, Ki Paper, DRD Bussines, Retipar, Lombardi Imobiliária e Cervejaria Saint Pauli.