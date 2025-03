Transparaná chega à metade

Na quinta-feira (6), o dia é livre em Siqueira Campos. O trecho mais longo do rali acontece na sexta-feira, entre Siqueira Campos e Curitiba e será finalizado com a premiação a partir das 19h, no Armazém Garagem. No sábado (8), os participantes fazem o último trecho, entre Curitiba e Guaratuba. A largada será às 8 horas, da Academia Militar do Guatupê, em direção à Praça dos Namorados. A premiação da etapa acontecerá às 19h e a premiação geral do maior rali de regularidade do mundo, a partir das 19h30.

O Transparaná é uma promoção do Jeep Clube de Curitiba, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes do Estado do Paraná, da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), da FPM (Federação Paranaense de Motociclismo), do Trail Clube de Curitiba e do Rally PR 2025. Conta com patrocínio da Itaipu Binacional, Copel, Sanepar, Mundial Prime, Dispauto Autopeças, Bonardi Indústria Química, Yokohama Tire Shop, GS Performance, Pro Tork, Sport Bay, KTM e Can An. Patrocinam também Ekron Off Road, Acipar Lubrificantes, Mobil, Acassius Centro Gráfico, RL Cópias e Fábricas das Cópias.

O 31° Transparaná conta ainda com o apoio das Prefeituras de Guaíra, de Campo Mourão, Guarapuava, Telêmaco Borba e Guaratuba, algumas das cidades sede do evento, e das seguintes empresas: AGP Caminhões, Partner, Balaban, Ki Paper, DRD Bussines, Retipar, Lombardi Imobiliária e Cervejaria Saint Pauli.