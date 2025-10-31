Um toque na primeira bateria da categoria Mini 2 Tempos e um enrosco na segunda prejudicam o cascavelense Pietro Sorbara, da equipe EC Instalações Eletrônicas/Delcon Veículos/Metais/G18 Tur/DM Racing na 5ª etapa da Copa Beto Carrero de Kart, disputada sábado (25), em Penha (SC).
De positivo ficou a certeza de que o equipamento está competitivo para o Campeonato Brasileiro, que será disputado de 17 a 29 do próximo mês, também no Beto Carrero. O Brasileiro Pietro terá motores preparados pelo cascavelense Jackson Ferrari.