Toque na última volta tira a vitória de Ibiapina na Nascar

Mesmo sem o carro mais rápido, o piloto da Full Time saiu da quarta posição do grid e venceu a classificatória da Challenge no sábado, garantindo a pole position da classe para a corrida principal. No domingo, mostrou consistência e estratégia ao liderar cerca de 98% da disputa, sustentando a ponta com ritmo sólido em meio às relargadas no oval mineiro. O cenário indicava vitória dupla, já que o concorrente à frente estava punido por queima de largada.

Alfredinho Ibiapina viveu um fim de semana intenso na Nascar Brasil Special Edition, realizada no Autódromo Internacional de Curvelo (MG), o único oval do país. A corrida principal, programada para 100 voltas, terminou com 79 devido às intervenções do Safety Car — a última, a menos de dois minutos da bandeirada, mudou completamente o destino da prova quando Alfredinho liderava tanto na Challenge quanto na Geral.



Mas a entrada do Safety Car nos instantes finais abriu nova oportunidade de ataques à sua posição. Na relargada decisiva, Alfredinho sofreu dois toques, um deles quase o jogando contra o muro, tirando sua estabilidade e o empurrando para fora do pódio da Geral. Ele ainda conseguiu levar o carro até a linha de chegada, finalizando em 2º lugar na Challenge e 5º na Geral. “Foi duro, mas mostramos que, mesmo sem o melhor carro, temos força para brigar até o fim. Essa etapa ensinou que não se deve desistir nunca”, destacou o piloto do Mustang #8.



Foco nos Estados Unidos e Próxima Etapa

Agora, o foco se volta para os Estados Unidos: entre os dias 11 e 19 de outubro, Alfredinho disputará a final da Seletiva e participará do programa de treinamentos da Nascar Americana, em busca de uma vaga na categoria de base da maior competição de Turismo do mundo. Depois, retorna ao Brasil para a sequência da temporada, com a próxima etapa da Nascar Brasil Series marcada para os dias 1 e 2 de novembro, no Autódromo Velocitta (SP).