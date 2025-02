TN e Stock Light em Cascavel são adiadas de março para maio

Cascavel - Promotora da Turismo Nacional e Stock Light, a Vicar anuncia o adiamento da primeira etapa da temporada 2025 das duas categorias, que estava marcada para o fim de semana do dia 23 de março, em Cascavel (PR). Segundo a empresa, com os grids das duas categorias com capacidade máxima de participantes, o campeonato passará a contar com muitos pilotos e equipes novatos, que ainda se preparam para ingressar na competição. Além disso, novidades técnicas a serem anunciadas em breve e a chegada de novas unidades de câmbio da Stock Light, adquiridas para atender aos novos competidores, também estão gerando um volume maior de preparação para todos os envolvidos.

“Essa alteração foi solicitada pelas equipes das duas categorias com o objetivo de dar a todos o tempo necessário para que estejam 100% preparados para competir na estreia. Os dois campeonatos terão uma grande temporada, com grids cheios e muitos novos e promissores nomes que sonham em seguir uma carreira em categorias profissionais. Estamos muito orgulhosos pelo nível de pilotos, muitos bastante jovens, que teremos nos dois grids em 2025”, resumiu Lincoln Oliveira, CEO da Vicar.

Com a decisão, a abertura da temporada da TN e da Stock Light será no dia 4 de maio, em Interlagos, juntamente com a primeira etapa da Stock Car Pro Series e da Fórmula 4 Brasil Credenciada pela FIA. “Mas Cascavel continuará no calendário das duas categorias, pois as provas marcadas para 23 de março agora estão agendadas para o dia 25 de maio, novamente em conjunto com a Stock Car Pro Series”, observou o executivo da Vicar.

Calendário da Stock Car Light

4 de maio- Interlagos (SP)

25 de maio – Cascavel (PR)

8 de junho – Velopark (RS)

7 de setembro – Cascavel (PR) – ou alternativa**

5 de outubro- Velocitta (SP)

30 de novembro- Brasília (DF) – ou alternativa**