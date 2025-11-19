Santa Catarina - O londrinense Thiago Ferreira está de volta ao kart depois de oito anos e irá disputar o Campeonato Brasileiro de Kart, que começou ontem no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina.

O piloto revelado pelo programa de novos talentos da Escolinha da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) e da AKRL (Associação dos Kartistas de Londrina) irá disputar a categoria Novatos. Ontem ele participou apenas do segundo treino e se classificou em 12º entre os 25 participantes, com o tempo de 1m10s437.