Santa Catarina - O londrinense Thiago Ferreira está de volta ao kart depois de oito anos e irá disputar o Campeonato Brasileiro de Kart, que começou ontem no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina.
O piloto revelado pelo programa de novos talentos da Escolinha da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) e da AKRL (Associação dos Kartistas de Londrina) irá disputar a categoria Novatos. Ontem ele participou apenas do segundo treino e se classificou em 12º entre os 25 participantes, com o tempo de 1m10s437.
Thiago defenderá a equipe SKR (100% paranaense) e terá motores do cascavelense Renato Tibola. Ele explica que ficou oito anos ausente do kart primeiro em função da pandemia da Covid-19 e depois para se dedicar aos estudos. “Vamos tentar competir de igual para igual, mas precisaremos nos adaptar ao ritmo de competições depois de muitos anos ausente. Realizamos apenas treinos em Londrina. Sabemos que o Campeonato Brasileiro de Kart é onde estão os melhores pilotos do Brasil, mas vamos dar o nosso melhor e quem sabe conseguimos um bom resultado”, declara Thiago.