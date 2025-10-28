A BRB Stock Car Pro Series viveu um domingo (26) de fortes emoções no desfecho da 9ª etapa da temporada 2025, disputada no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande. Depois de dias de muito calor, a capital do Mato Grosso do Sul teve chuva na hora da corrida, o mudou a dinâmica da corrida principal, de cenário imprevisível. Thiago Camilo largou da pole position, liderou de ponta a ponta com o Toyota Corolla Cross da Ipiranga Racing e venceu pela 42ª vez na categoria. Ele foi o maior pontuador da etapa, marcando 118 tentos de 137 possíveis.

Julio Campos (Crown Racing) cruzou a linha de chegada em segundo depois de segurar a pressão de um inspiradíssimo Felipe Fraga (Eurofarma RC), que largou de 22º lugar, foi um dos grandes nomes da prova e finalizou em terceiro, em resultado que o colocou de volta à liderança do campeonato, superando o companheiro de equipe Gaetano Di Mauro, 11º colocado na corrida principal.