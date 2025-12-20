Paraná - A temporada de 2025 será inesquecível para o kartista paranaense Firás Fahs, da equipe Bravar. Ele foi competitivo em todas os campeonatos que participou e em julho sagrou-se campeão da categoria OK-N na Copa Brasil de Kart, disputada em Aracaju, Sergipe.

Firás destaca que 2025 foi um ano de muita evolução. Liderou a Copa São Paulo Light de Kart até a 6ª etapa, mas corridas são corridas e problemas em duas etapas o tiraram do topo da tabela de pontuação. Na Copa Brasil, foi o mais rápido em todos os treinos, largou na pole position e foi campeão, enquanto que no Brasileiro, disputado no mês passado, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC), trabalhou o equipamento nos treinos e provas classificatórias para estar forte na Final e disputar o título. “Estávamos rápidos, mas infelizmente choveu no meio da prova e nosso kart não foi bem com pista molhada. Mas no geral foi um ano muito bom”, acentua Firás.